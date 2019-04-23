Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожарLenta.ru 13:33

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
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Во французском городе Версаль произошёл пожар

RT на русском13:36

Стали известны подробности пожара в Версале

Газета.Ru14:21

В городе Версаль загорелись гаражи

Интерфакс13:30

Во Франции полыхнула еще одна достопримечательность

Вести.Ru13:35

В Версале произошел сильный пожар

РИА Новости13:12

Опубликовано видео пожара во французском Версале

ТК Звезда12:55

Крупный пожар произошёл в Версале

Говорит Москва13:29
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Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Культура

Умер создатель клипов Киркорова и Ветлицкой Сергей Дубровский

Сегодня, 23 апреля, скончался советский, российский оператор Сергей Дубровский.
Обновлено в 14:59
Общество

В СПбГУ опровергли слухи о закрытии музея Набокова

Музей откроют для посетителей 29 апреля. Напомним, что музей был закрыт 26 марта в связи с проведением на его территории ремонтных работ.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы

Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Здоровье

Больше половины онкобольных в РФ не получают необходимой химиотерапии, заявила Голикова

В российских больницах не получают химиотерапию две трети пациентов с онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Певица Бьянка оказалась под капельницей из-за отравления

Российская певица Бьянка рассказала подписчикам в Instagram, что на днях перенесла сильное отравление.
Обновлено в 04:02
Общество

Публичные слушания по программе реновации прошли ещё в пяти районах

В пресс-службе столичного Стройкомплекса сообщили вечером во вторник, что еще в пяти районах Москвы состоялись публичные слушания по программе реновации жилфонда.
Обновлено в 14:53
Гаджеты

Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей

Обновлено в 16:12
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Политика

Прокуратура взяла объяснения с чувашской пенсионерки, на которую жаловался глава региона из-за ее обращения к Путину

В Чувашии 78-летнюю активистку Тамару Манаеву вызвали в прокуратуру из-за ее видеообращения к президенту Владимиру Путину, сообщила сама пенсионерка «МБХ медиа».
Обновлено в 10:21
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Политика

Украина отметила смену тона России по задержанным морякам

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие

Китайские ВМС впервые продемонстрировали новую атомную подводную лодку

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в ходе торжественного парада, посвященного 70-летней годовщине своего основания, продемонстрировали в акватории морского порта Циндао новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами (ПЛАРБ).
Обновлено в 12:20
Наука

Археологи обнаружили крупнейшую мастерскую статуэток майя

В Гватемале исследователи обнаружили самую крупную в мире мастерскую, в которой изготавливали статуэтки представители народа майя.
Обновлено в 16:00
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Футбол

Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов

За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.
Обновлено в 13:18
Общество

ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц

Если речь идет о постройках такого рода, платить налог за них нужно, подчеркивают в ФНС.
Обновлено вчера в 16:37
Шоу-бизнес

Больной раком Александр Беляев с трудом говорит

У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Обновлено в 07:00
Космос

Землетрясение впервые зафиксировали на Марсе

Французский сейсмометр SEIS впервые зафиксировал землетрясение на Марсе, об этом сообщает Французское космическое агентство CNES.
Обновлено в 16:12
Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

Обновлено в 15:57
Политика

Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию

Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»

Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:33
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Политика

Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за наследницу Мию

Знаменитость поблагодарила Влада Соколовского за наследницу, несмотря на их непростую ситуацию.
Обновлено в 09:08
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Политика

Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку

Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.
Обновлено в 08:06
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Версаль
Дворец
Дворцово-парковый ансамбль во Франции, бывшая резиденция французских королей в городе Версале, ныне являющемся пригородом Парижа; центр туризма мирового значения. Версаль сооружался под руководством Людовика XIV с 1661 года и стал своеобразным памятником эпохи «короля-солнца», художественно-архитектурным выражением идеи абсолютизма.
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