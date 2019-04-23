Во французском Версале произошел сильный пожарLenta.ru вчера в 13:33

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.

Экономика «Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамиду Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ.

Политика Министр обороны Венесуэлы не смог приехать на конференцию в Москву Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес не смог приехать в Москву для участия в конференции по международной безопасности.

Армия и оружие ВМФ России решил продолжить заказ уже испытанных надводных кораблей В присутствии президента Владимира Путина на петербургской «Северной верфи» прошла закладка двух новых фрегатов проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также стыковка блоков корпуса головного корвета «Меркурий» проекта 20386.

Политика В Кузбассе появится правительство Сегодня парламентарии внесли соответствующие поправки в устав региона.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Шоу-бизнес Наргиз Закирова снялась в откровенной фотосессии в готическом образе Узбекская и российская певица Наргиз Закирова снялась в откровенной фотосессии в готическом образе.

Политика Виктор Янукович надеется вернуться на Украину Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.

Общество Названы самые опасные сферы деятельности в России От воздействия движущихся предметов и деталей механизмов погибла почти четверть работников (23 процента).

Политика Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.

Энергетика Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.

Транспорт В ГИБДД предложили приравнять детей к прицепам Глава ГИБДД России Михаил Черников внес инициативу по ограничениям скорости для тех водителей, которые перевозят детей.

Экономика В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.

Шоу-бизнес Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.

Здоровье Уверенная поступь российской медицины Основным содержанием перемен стал вывод массовой и повсеместной российской медицины на уровень современных достижений мировой медицинской науки и практики.

Финансы Рубль «рискует нарваться» на коррекцию Сегодня, 24 апреля, на утренней сессии котировки продолжают отступать, а значит, и поддержка этого фактора для рубля начинает угасать на признаках фиксации прибыли.

Хоккей Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.

Энергетика Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру» Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.

Политика Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).

Шоу-бизнес Бритни Спирс рассказала о пребывании в психиатрической больнице Певица Бритни Спирс обратилась в инстаграме к своим фанатам, которые стали переживать за ее состояние из-за фотографий после выхода из психиатрической больницы.

Общество В Московском зоопарке появились на свет птенцы кудрявого пеликана Два птенца кудрявого пеликана появились на свет в столичном зоопарке с разницей в пять дней.

Политика Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.

Политика «Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.