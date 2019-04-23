Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожарLenta.ru вчера в 13:33
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
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Экономика
Российский Burger King может провести IPO в этом году
Российское подразделение Burger King осенью проведет IPO, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 16:28
Общество
Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать машины в Монголии
«Lada начинает продажу автомобилей на рынке Монголии: "АвтоВАЗ" подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс"», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:25
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено вчера в 01:56
Политика
Власти Сирии восстановили инфраструктуру в Пальмире
Обновлено вчера в 22:03
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского
Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Здоровье
Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду
Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
В Приамурье возбудили дело после нападения медведя на женщину
Следователи возбудили уголовное дело по случаю нападения медведя на 27-летнюю девушку на одной из турбаз в пригороде Благовещенска.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Гаджеты
Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Развернутая в Средиземном море авианосная группировка американского флота является сигналом для Москвы.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено вчера в 22:23
Здоровье
Тюменские врачи удалили гигантскую кисту с 20 литрами жидкости
Гигантскую кисту удалили врачи-гинекологи тюменской больницы.
Обновлено вчера в 07:19
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о реакции на продвижение НАТО на восток
Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Москва будет вынуждена реагировать на продвижение Североатлантического альянса на восток.
Обновлено вчера в 22:16
Авто
Toyota готовит новый компактный кроссовер
В течение 3 лет японский автопроизводитель Toyota выпустит 12 новых и обновленных моделей.
Обновлено вчера в 02:02
Происшествия
Маск прокомментировал взрыв Tesla на парковке в Шанхае
Обновлено вчера в 19:19
Общество
Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе
Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено вчера в 15:08
Авто
В Россию везут хот-хэтч Hyundai i30 N
Обновлено вчера в 07:22
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено вчера в 05:36
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
Гормост опроверг сообщения о подтоплении Лефортовского тоннеля
Информация о подтоплении Лефортовского тоннеля не соответствует действительности, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ГБУ "Гормост".
Обновлено вчера в 09:06
Транспорт
В ДФО образовались очереди за льготными билетами «Аэрофлота»
Офисы авиакомпании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке были вынуждены перейти на усиленный режим работы из-за очередей за льготными билетами.
Обновлено вчера в 22:09
Хоккей
Кубок Стэнли. «Бостон» выиграл у «Торонто» седьмой матч
Определился еще один участник четвертьфинала Кубка Стэнли. Им стал "Бостон Брюинз", нанесший поражение "Торонто Мэйпл Ливз" 5:1.
Обновлено вчера в 21:52
Здоровье
В Кузбассе пустующее здание отремонтируют под детскую поликлинику
Обновлено вчера в 21:52
Футбол
«Гронинген» подтвердил интерес «Барселоны» к 18-летнему полузащитнику
Исполнительный директор "Гронингена" Ханс Нейланд сообщил, что 18-летний хавбек клуба Людовит Рейс может перейти в "Барселону".
Обновлено 22 апреля в 14:57