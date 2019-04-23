Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожарLenta.ru 13:33

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
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Во французском городе Версаль произошёл пожар

RT на русском13:36

В Версале произошел сильный пожар

РИА Новости13:12

В городе Версаль загорелись гаражи

Интерфакс13:30

Стали известны подробности пожара в Версале

Газета.Ru14:21

Во Франции полыхнула еще одна достопримечательность

Вести.Ru13:35

Опубликовано видео пожара во французском Версале

ТК Звезда12:55

Крупный пожар произошёл в Версале

Говорит Москва13:29
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