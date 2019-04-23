Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожарLenta.ru 13:33
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Экономика
Сахалинские суда с СПГ-генераторами, возможно, будут бороздить моря
Представители госкорпорации ВЭБ.РФ заинтересовались проектами Сахалинской области в СПГ-направлении.
Обновлено в 19:13
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Футбол
«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии
"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Экономика
«Россети» направят на энергоснабжение Чечни около 19 млрд рублей
Компания «Россети» направит около 19 млрд рублей на повышение надежности энергоснабжения Чечни, в полном объеме средства поступят до 2024 года.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Происшествия
На крыше небоскрёба в Маниле землетрясением расплескало бассейн
Вода из бассейна на крыше небоскреба Anchor Skysuites в Маниле пролилась на землю из-за землетрясения. Очевидцы опубликовали видеокадры.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
WSJ: КНР тайно использует гражданские спутники США
Обновлено в 16:52
Политика
Глава МИД Турции пригрозил найти в другой стране замену F-35
США утверждают, что российские ЗРК несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Обновлено в 17:13
Политика
США подписали контракт на строительство ледокола для Береговой охраны
Министерство обороны США во вторник сообщило о заключении контракта на строительства ледокола тяжелого класса для Береговой охраны.
Обновлено в 18:23
Космос
На Марсе зафиксировано первое землетрясение
Французским ученым впервые в истории удалось зафиксировать подземные толчки на Марсе.
Обновлено в 17:56
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Сын Ирины Цывиной расплакался, вспоминая о маме
Интервью Малахову дал сын актрисы Евгений Благонравов.
Обновлено в 11:27
Общество
Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Лондоне
Российский Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих особняков российских предпринимателей в Лондоне.
Обновлено в 06:16
Политика
Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко
Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Общество
Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе
Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено в 15:08
Экономика
В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии
В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено вчера в 01:11
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Политика
ЦИК Украины объявил итоги президентских выборов
Обновлено в 11:08
Общество
В Риме после десяти лет реставрации открылся дворец Нерона
Знаменитый Золотой дом Нерона в Риме полностью открылся для публики после десяти лет реставрации.
Обновлено в 16:05
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Политика
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua.
Обновлено в 16:42