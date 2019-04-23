Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожарLenta.ru 13:33
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
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Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Общество
Именитые жители Петербурга поддержали идею построить новый парк
Известные жители Санкт-Петербурга поддержали идею построить парк вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части города.
Обновлено в 16:23
Футбол
«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии
"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Общество
Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»
В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Экономика
Росстат нашел 1,75 трлн рублей доходов россиян при пересчете
Всего за три года доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн рублей выше, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 10:22
Политика
КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
Южнокорейское Агентство по вопросам контроля технологии и качества оборонной продукции оценило уровень развития военных технологий в разных странах.
Обновлено в 10:57
Здоровье
Врачи больницы № 52 проконсультируют москвичей с заболеваниями почек
Городская клиническая больница № 52 приглашает москвичей с заболеваниями почек и мочевыводящих путей на бесплатные консультации.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолёт
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
Политика
МИД: очередной выплеск антииранских эмоций вызывает особую тревогу
В сообщении МИДа сказано, что Вашингтон пытается лишить Тегеран экспортных поступлений и подорвать его экономику, поскольку политика Ирана мешает США «чувствовать себя полновластными хозяевами в стратегически важном регионе Ближнего Востока».
Обновлено в 15:57
Авто
Tesla собирается запустить сервис беспилотного такси в 2020 году
Обновлено в 03:14
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Технологии
Выдано разрешение на доставку посылок беспилотниками в США
Вспомогательная коммерческая структура Wing, которая является подразделением корпорации Google впервые получила право на доставку посылок беспилотными летательными аппаратами по воздушному пространству штата Вирджиния.
Обновлено в 17:39
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Москве восстановлено движение поездов на «синей» ветке
Ранее во вторник 23 апреля движение поездов было приостановлено на "синей" ветке от "Курской" до "Партизанской" из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 15:53
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
Свистать всех на верфь: Путин дал старт строительству новых кораблей
Серьезное укрепление Закладка на нескольких верфях двух фрегатов, двух больших десантных кораблей, начало состыковки блоков корвета "Меркурий" и вывод из эллинга атомной подводной лодки "Белгород" — одно из самых важных событий в постсоветской истории ВМФ, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.
Обновлено в 17:01
Футбол
Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов
За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о потерях на фронте
В результате перестрелок один военнослужащий "Объединенных сил" погиб и трое украинских боевиков получили ранения.
Обновлено в 02:22
Политика
Руководитель Нацполиции Одесской области Украины сообщил об отставке
Как сообщает украинский телеканал "Общественное ТВ", руководитель Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин, занимавший этот пост с ноября 2016 года, написал заявление об отставке.
Обновлено в 17:38