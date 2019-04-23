Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожарLenta.ru 13:33

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Во французском городе Версаль произошёл пожар

RT на русском13:36

Опубликовано видео пожара во французском Версале

ТК Звезда12:55

В городе Версаль загорелись гаражи

Интерфакс13:30

Стали известны подробности пожара в Версале

Газета.Ru14:21

В Версале произошел сильный пожар

РИА Новости13:12

Во Франции полыхнула еще одна достопримечательность

Вести.Ru13:35

Крупный пожар произошёл в Версале

Говорит Москва13:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:01, Ашберн
Политика

Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова

Обновлено в 16:42
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Актриса Людмила Шевель обвинила Олега Янковского в домогательствах

Обновлено в 07:00
Общество

Именитые жители Петербурга поддержали идею построить новый парк

Известные жители Санкт-Петербурга поддержали идею построить парк вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части города.
Обновлено в 16:23
Футбол

Футболист «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый мяч в истории АПЛ

Обновлено в 15:23
Футбол

«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии

"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Общество

Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»

В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка

18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Экономика

Росстат нашел 1,75 трлн рублей доходов россиян при пересчете

Всего за три года доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн рублей выше, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 10:22
Политика

КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык

Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями

Южнокорейское Агентство по вопросам контроля технологии и качества оборонной продукции оценило уровень развития военных технологий в разных странах.
Обновлено в 10:57
Здоровье

Врачи больницы № 52 проконсультируют москвичей с заболеваниями почек

Городская клиническая больница № 52 приглашает москвичей с заболеваниями почек и мочевыводящих путей на бесплатные консультации.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолёт

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
Политика

МИД: очередной выплеск антииранских эмоций вызывает особую тревогу

В сообщении МИДа сказано, что Вашингтон пытается лишить Тегеран экспортных поступлений и подорвать его экономику, поскольку политика Ирана мешает США «чувствовать себя полновластными хозяевами в стратегически важном регионе Ближнего Востока».
Обновлено в 15:57
Авто

Tesla собирается запустить сервис беспилотного такси в 2020 году

Обновлено в 03:14
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Общество

Кержаков официально развелся с Тюльпановой

Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Политика

МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках

В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Технологии

Выдано разрешение на доставку посылок беспилотниками в США

Вспомогательная коммерческая структура Wing, которая является подразделением корпорации Google впервые получила право на доставку посылок беспилотными летательными аппаратами по воздушному пространству штата Вирджиния.
Обновлено в 17:39
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено в 07:30
Происшествия

В Москве восстановлено движение поездов на «синей» ветке

Ранее во вторник 23 апреля движение поездов было приостановлено на "синей" ветке от "Курской" до "Партизанской" из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 15:53
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие

Свистать всех на верфь: Путин дал старт строительству новых кораблей

Серьезное укрепление Закладка на нескольких верфях двух фрегатов, двух больших десантных кораблей, начало состыковки блоков корвета "Меркурий" и вывод из эллинга атомной подводной лодки "Белгород" — одно из самых важных событий в постсоветской истории ВМФ, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.
Обновлено в 17:01
Футбол

Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов

За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о потерях на фронте

В результате перестрелок один военнослужащий "Объединенных сил" погиб и трое украинских боевиков получили ранения.
Обновлено в 02:22
Политика

Руководитель Нацполиции Одесской области Украины сообщил об отставке

Как сообщает украинский телеканал "Общественное ТВ", руководитель Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин, занимавший этот пост с ноября 2016 года, написал заявление об отставке.
Обновлено в 17:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Версаль
Дворец
Дворцово-парковый ансамбль во Франции, бывшая резиденция французских королей в городе Версале, ныне являющемся пригородом Парижа; центр туризма мирового значения. Версаль сооружался под руководством Людовика XIV с 1661 года и стал своеобразным памятником эпохи «короля-солнца», художественно-архитектурным выражением идеи абсолютизма.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное