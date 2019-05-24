Происшествия
Во французском Лионе произошёл взрывRT на русском 13:39
На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.
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Происшествия
В Тюменской области неизвестные сожгли дом главы района
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Климкин рассказал о предложении Лаврова выпить водки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки.
Обновлено в 13:11
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Общество
Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе
В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Политика
Лидер голландской оппозиции допустил вину Украины в катастрофе MH17
Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.
Обновлено в 14:46
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США
Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.
Обновлено в 11:53
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Обновлено в 06:28
Общество
Дочь Алсу не пришла на повторный финал «Голос. Дети»
В суперфинале, прошедшем 26 апреля, Абрамова набрала 56,5 процентов голосов зрителей. Второе место занял участник Ержан Максим.
Обновлено в 14:40
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Авто
Honda показала два прототипа нового Civic Type R
Второй прототип представляет собой раллийную версию хэтчбэка Honda Civic Type R. Автомобиль получил увеличенный на 10 см дорожный просвет, двойные амортизаторы, модифицированную подвеску и спортивный обвес.
Обновлено вчера в 13:28
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса
Обновлено 22 мая в 20:29
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Политика
Минторг США решил наказывать страны со слабой валютой
Минторг США предложил ввести пошлины на товары из стран, недооценивающие свою валюту по отношению к доллару.
Обновлено в 04:53
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Политика
Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая
22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Кино
Премьеру фильма «Соник в кино» отложили на три месяца
Создатели приняли решение переделать персонажа. Из-за этого премьера ленты была отложена на три месяца.
Обновлено в 13:33
Здоровье
Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин
Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии.
Обновлено в 05:47
Политика
Медведчук вышел из переговоров по Донбассу
Ранее в администрации Зеленского заявили, что Медведчук не может представлять страну на переговорах с Россией.
Обновлено в 10:56
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Политика
Зеленский встретился с представителями контактной группы по Донбассу
На встрече обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников Владимир Зеленский провел встречу с представителями Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, а также с руководством СБУ и представителями объединенного центра, в ходе которой обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников.
Обновлено в 11:43
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий
Новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что командование ВМС страны не должно было подвергать своих моряков риску для осуществления операции в Керченском проливе, из-за которой 24 военнослужащих теперь находятся под арестом в России.
Обновлено в 11:03
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Политика
«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»
Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
Футбол
Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Diario Sport.
Обновлено в 13:13
Футбол
Григорий Иванов: «Выступаю за расширение РПЛ»
Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" заявил, что выступает за расширение премьер-лиги.
Обновлено в 13:48
Спорт
Закарин выиграл 13-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия»
Капитан команды Katusha-Alpecin российский велогонщик Ильнур Закарин одержал победу на 13-м этапе "Джиро д'Италия".
Обновлено в 11:18