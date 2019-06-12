Происшествия

Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея ЛуневаГазета.Ru 09:30

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ. Он поскандалил с представителем одной из авиакомпаний у стойки регистрации. Инцидент произошел сегодня в 11 часов утра.
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Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал во Внуково

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково. По данным РЕН ТВ, он поскандалил у стойки регистрации авиакомпании, когда хотел вылететь в Санкт-Петербург. По нашей информации конфликт произошел с сотрудником аэропорта.
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