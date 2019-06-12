Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея ЛуневаРИА Новости 10:58

Отмечалось, что футболиста задержали, медицинское освидетельствование подтвердило наличие в его крови алкоголя. Как рассказали телеканалу в МВД, в отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили.
Читать в источнике
с чего всё началось

Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал во Внуково

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково. По данным РЕН ТВ, он поскандалил у стойки регистрации авиакомпании, когда хотел вылететь в Санкт-Петербург. По нашей информации конфликт произошел с сотрудником аэропорта.
РЕН ТВ09:12

Подробнее о событии

«Зенит» прокомментировал пьяный дебош Лунева

РИА Новости13:57

СМИ: Вратарь сборной России Лунёв устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково

RT на русском09:50

«Зенит» назвал причину скандала с участием Лунева во Внуково

Известия13:10

«Зенит»: конфликт во Внуково с участием Лунёва полностью исчерпан

Чемпионат12:07

Мужчину задержали за нарушение общественного порядка в аэропорту «Внуково»

РИАМО10:00

«Зенит»: конфликт в аэропорту Внуково с участием футболиста Лунева исчерпан

ТАСС12:39

В МВД прокомментировали задержание вратаря сборной России Лунева за пьяный дебош

РЕН ТВ10:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Политика

В Судане произошла попытка госпереворота

В Судане случилась новая попытка смены режима, заговорщики выступили против временного военного совета, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:28
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Космос

Ракета Falcon 9 с канадскими спутниками стартовала в Калифорнии

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала в штате Калифорния.
Обновлено в 12:53
Политика

Посол России заверил Турцию в выполнении Москвой обязательств по С-400

Посол России в Турции Алексей Ерхов заверил турецкую сторону в том, что Москва будет честно выполнять обязательства в вопросе поставок Анкаре комплексов С-400.
Обновлено в 14:05
Здоровье

Названы самые странные и редкие болезни

Недуг встречается у 1 из 5 человек.В 2002 году медики открыли «Моргеллонову болезнь», при которой на теле появляются зудящие язвы, а человек ощущает под кожей двигающихся насекомых.
Обновлено в 09:55
Политика

Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на G20

Обновлено в 13:06
Музыка

Ленни Кравиц выступит на «Кинотавре» в Сочи

Обновлено в 05:52
Здоровье

Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек

В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.
Обновлено в 11:07
Общество

Петросян уточнил, сколько в Москве бедных

Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.
Обновлено в 12:46
Происшествия

На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков

Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.
Обновлено в 12:29
Общество

Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже кота

Обновлено в 11:48
Общество

На марше в поддержку Голунова задержан корреспондент «Ъ»

Обновлено в 06:44
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Политика

Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы

Обновлено в 12:55
Политика

Снос чеченских указателей под Кизляром попал на видео

Обновлено 10 июня в 16:57
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

Обновлено в 06:02
Культура

К Путину в Кремль пришли в провокационной майке: силовики безмолвствовали

Одна из приглашенных и вовсе пришла в тематической майке.
Обновлено в 10:33
Футбол

СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»

Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Политика

Новый глава МИД Молдавии отзывает посла из США для консультаций

Посол Молдавии в США Кристина Балан отзывается для консультаций в Кишинев и больше не отражает позицию правительства.
Обновлено в 13:21
Культура

Sony перезапустит мультсериал «Гетто». Его снимет автор оригинала

Компания Sony анонсировала перезапуск мультсериала «Гетто» («The Boondocks») на международном фестивале анимации во французском городе Анси, сообщает Entertainment Weekly.
Обновлено в 13:16
Политика

Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Хоккей

Сергей Немчинов: Тарасенко играет в Кубке Стэнли просто здорово

В нынешнем Кубке Стэнли Тарасенко играет просто здорово, приводят Известия слова Немчинова.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Задержанный на марше в Москве американец рассказал, что пришёл поддержать Голунова

Луис Маринелли пояснил «Говорит Москва», что пришёл «наблюдать» за мероприятием.
Обновлено в 08:38
Политика

Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 10:49
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале

Обновлено в 09:16
Общество

13 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов

Обновлено вчера в 08:45
Армия и оружие

Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку

Обновлено в 13:50
Происшествия

Почти вся Абхазия осталась без электричества

Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное