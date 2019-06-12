Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея ЛуневаРИА Новости 10:58

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково. По данным РЕН ТВ, он поскандалил у стойки регистрации авиакомпании, когда хотел вылететь в Санкт-Петербург. По нашей информации конфликт произошел с сотрудником аэропорта.

с чего всё началось

Отмечалось, что футболиста задержали, медицинское освидетельствование подтвердило наличие в его крови алкоголя. Как рассказали телеканалу в МВД, в отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили.

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