Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея ЛуневаРИА Новости 10:58
Отмечалось, что футболиста задержали, медицинское освидетельствование подтвердило наличие в его крови алкоголя. Как рассказали телеканалу в МВД, в отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили.
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с чего всё началось
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково. По данным РЕН ТВ, он поскандалил у стойки регистрации авиакомпании, когда хотел вылететь в Санкт-Петербург. По нашей информации конфликт произошел с сотрудником аэропорта.РЕН ТВ09:12
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Обновлено в 11:17
Космос
Ракета Falcon 9 с канадскими спутниками стартовала в Калифорнии
Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала в штате Калифорния.
Обновлено в 12:53
Политика
Посол России заверил Турцию в выполнении Москвой обязательств по С-400
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Здоровье
Названы самые странные и редкие болезни
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Музыка
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В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.
Обновлено в 11:07
Общество
Петросян уточнил, сколько в Москве бедных
Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.
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Происшествия
На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков
Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.
Обновлено в 12:29
Общество
Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже кота
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Общество
На марше в поддержку Голунова задержан корреспондент «Ъ»
Обновлено в 06:44
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Политика
Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы
Обновлено в 12:55
Политика
Снос чеченских указателей под Кизляром попал на видео
Обновлено 10 июня в 16:57
Культура
К Путину в Кремль пришли в провокационной майке: силовики безмолвствовали
Одна из приглашенных и вовсе пришла в тематической майке.
Обновлено в 10:33
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Политика
Новый глава МИД Молдавии отзывает посла из США для консультаций
Посол Молдавии в США Кристина Балан отзывается для консультаций в Кишинев и больше не отражает позицию правительства.
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Культура
Sony перезапустит мультсериал «Гетто». Его снимет автор оригинала
Компания Sony анонсировала перезапуск мультсериала «Гетто» («The Boondocks») на международном фестивале анимации во французском городе Анси, сообщает Entertainment Weekly.
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Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Хоккей
Сергей Немчинов: Тарасенко играет в Кубке Стэнли просто здорово
В нынешнем Кубке Стэнли Тарасенко играет просто здорово, приводят Известия слова Немчинова.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Задержанный на марше в Москве американец рассказал, что пришёл поддержать Голунова
Луис Маринелли пояснил «Говорит Москва», что пришёл «наблюдать» за мероприятием.
Обновлено в 08:38
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
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Происшествия
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Обновлено в 11:30
Политика
Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму
«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале
Обновлено в 09:16
Общество
13 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
Обновлено вчера в 08:45
Армия и оружие
Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку
Обновлено в 13:50
Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без электричества
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03