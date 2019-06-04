Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во ВнуковоРБК 06:28
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
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Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.
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Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.
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В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»
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Кино
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Обновлено вчера в 20:02
Авто
АвтоВАЗ объявил в России отзыв более 900 автомобилей Lada Xray
Изготовители ПАО «АВТОВАЗ» проинформируют владельцев данных автомобилей Lada XRAY о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения работ по устранению дефекта, путем рассылки писем и/или по телефону.
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Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
Обновлено в 05:58
Экономика
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Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
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Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
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Обновлено в 08:56
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Общество
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Афон требует от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
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Обновлено в 01:59
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
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