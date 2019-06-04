Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во ВнуковоРБК 06:28

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
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Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно сел во Внуково

Газета.Ru08:56

СК проводит проверку по факту разгерметизации на борту самолета Москва - Берлин

ТАСС08:49

Летевший в Берлин самолет совершил посадку после сигнала о разгерметезации

РЕН ТВ06:09

СК начал проверку после разгерметизации самолета Utair

Телеканал 360°09:26

Во Внуково экстренно приземлился Boeing 737

РИА Новости06:22

СК начал проверку после экстренного возвращения самолёта во Внуково

RT на русском09:15

СК начал проверку в связи с разгерметизацией на борту вернувшегося во Внуково самолёта

Говорит Москва08:51
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика

Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 09:25
Политика

Трамп задремал во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II

Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голос. Дети»

Обновлено в 11:05
Общество

В уральской колонии заключенные строили яхту по заказу бизнесмена

В Нижнем Тагиле в исправительной колонии №12 заключенные строили десятиметровую парусную лодку по частному заказу.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Политика

Эрдоган заявил, что Турция не откажется от покупки С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны не намерено отказываться от соглашения с Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 03:19
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Авто

Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке

Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Обновлено в 10:28
Происшествия

Экс-главу Росреестра Дагестана обвинили в махинациях с землей

Бывшего руководителя управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедова привлекли в качестве обвиняемого по делу о махинациях с земельными участками в Махачкале, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 08:49
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Кино

В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп

Обновлено вчера в 20:02
Авто

АвтоВАЗ объявил в России отзыв более 900 автомобилей Lada Xray

Изготовители ПАО «АВТОВАЗ» проинформируют владельцев данных автомобилей Lada XRAY о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения работ по устранению дефекта, путем рассылки писем и/или по телефону.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100

Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
Обновлено в 05:58
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании

В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Общество

В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Политика

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Обновлено в 04:17
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Обновлено в 08:56
Авто

Ян Каллум покинул пост главного дизайнера Jaguar

Компания Jaguar объявила об уходе главного дизайнера компании Яна Каллума, занимавшего этот пост последние 20 лет.
Обновлено в 09:55
Футбол

Мать Неймара призвала сына простить девушку, обвинившую его в изнасиловании

Надин Сантос, мать нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, призвала сына простить девушку, которая обвинила его в изнасиловании.
Обновлено в 10:28
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Экономика

Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%

Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.
Обновлено вчера в 06:58
Религия

Афон требует от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ

На сайте Украинской православной церкви (УПЦ) появилась информация о том, что игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 10:25
Технологии

YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Политика

Путин открыл в Еврейском музее в Москве памятник узникам концлагерей

Обновлено в 07:36
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
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