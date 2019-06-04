Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во ВнуковоРБК 06:28

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

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