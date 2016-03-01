Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737РИА Новости 06:03
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб. По данным собеседника агентства, сработал датчик турбонаддува, было принято решение вернуться в аэропорт.
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