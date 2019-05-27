Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмобРоссийская газета вчера в 22:07
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
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Происшествия
В Одессе вспыхнули беспорядки в исправительной колонии
Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе: здание горит, произошел массовый побег, есть информация о заложниках и гибели одного или нескольких заключенных, передает в понедельник издание "Думская.net".
Обновлено в 05:13
Футбол
«Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне
Московский «Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне.
Обновлено в 04:22
Кино
«Аладдин» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 22:32
Авто
Компания BMW представила новое поколение BMW 1-Series
Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено в 02:44
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой
Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.
Обновлено в 04:03
Наука
Робот-собака сдвинул с места трехтонный самолет
Четвероногий робот протащил самолет примерно 10 метров, затем его остановили.
Обновлено в 01:43
Футбол
Агент Эрнандеса подтвердил, что футболист покинет ЦСКА
Пабло Бентанкур, агент нападающего московского ЦСКА Абеля Эрнандеса, подтвердил, что его клиент покинет команду.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Водитель в Москве сбил сотрудника полиции
Обновлено в 04:27
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Два человека погибли при торнадо в Оклахоме
Крова лишились несколько сотен человек. Погибли два человека, еще 29 получили ранения, информирует ABC.
Обновлено вчера в 20:09
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Политика
Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд
Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:14
Политика
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
Обновлено в 01:52
Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады и заявил, что их деятельность «уничтожила легитимность парламента».
Обновлено в 05:09
Общество
Российские христиане-пятидесятники пожаловались в ЕСПЧ на закон Яровой
Библейский центр утверждает, что российские власти нарушили право на свободу вероисповедания (ст. 9 Конвенции о защите прав человека) и свободу объединений (ст. 11).
Обновлено вчера в 16:58
Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти
По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Авто
Кроссоверы «смели» за три часа
Рекорд онлайн-продаж: партия из 100 автомобилей Renault Arkana из лимитированной серии Edition One была куплена россиянами в течение 3 часов.
Обновлено в 04:47
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе
Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Губернатор Иркутской области попал в больницу
Обновлено в 03:47
Наука
В России создали уникальный материал на основе алюминия
Обновлено в 03:38
Общество
Лето в России начнется с жаркой погоды
Специалисты Гидрометцентра рассказали, что начало лета в России будет сопровождаться жаркой погодой.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Верка Сердючка рассказала о детях Потапа и Насти
Артист Андрей Данилко, спевший на свадьбе украинских поп-звезд Потапа и Насти в образе эпатажной проводницы Верки Сердючки, рассказал об их планах на родительство.
Обновлено в 04:57
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
«Росморпорт» объяснил причину инцидента с парусником «Мир» в Германии
«Мир» находился в порту Бремерхафена по случаю городского фестиваля «SeeStadFest» с 23 по 26 мая текущего года.
Обновлено в 05:08
Религия
Патриарх Кирилл подчеркнул важность строительства новых храмов
Патриарх отметил, что пережившая десятилетия гонений на церковь Россия сегодня строит "в среднем три храма в сутки".
Обновлено вчера в 08:48