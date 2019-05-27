Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмобРоссийская газета вчера в 22:07

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
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Участники БДСМ-флешмоба во Владивостоке попросили прощения

URA.Ruвчера в 22:25

Директор приморской школы попросила не поднимать тему БДСМ‐вечеринки

Телеканал 360°вчера в 23:04

Школа не стала наказывать участников скандального видео во Владивостоке

Известиявчера в 21:30

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Директор школы во Владивостоке призвала закрыть тему флешмоба

RT на русскомвчера в 20:44

Директор школы призвала закрыть тему БДСМ-вечеринки выпускников

Газета.Ruвчера в 20:35

Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

РИА Новостивчера в 20:57
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
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Два человека погибли при торнадо в Оклахоме

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Российские христиане-пятидесятники пожаловались в ЕСПЧ на закон Яровой

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Патриарх отметил, что пережившая десятилетия гонений на церковь Россия сегодня строит "в среднем три храма в сутки".
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