Общество
Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмобаРИА Новости вчера в 20:18
Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам. В соцсетях и местных СМИ распространилось видео, снятое у школы во Владивостоке.
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В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
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В Кремле рассказали о судьбе задержанных украинских моряков
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Лето в России начнется с жаркой погоды
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Технологии
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Стала известна программа XIII международного кинофестиваля «Зеркало»
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Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
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Экономика
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Хоккей
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Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено вчера в 13:45
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Путину доверяет только треть россиян
В рейтинге доверия политикам показатель президента Владимира Путина составил всего 31,7%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 13 по 19 мая, занимают Сергей Шойгу (14,8%) и Сергей Лавров (13%), сообщает ВЦИОМ.
Обновлено в 02:00
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Обновлено в 03:35
Общество
Косатки после выпуска на волю могут погибнуть, заявили отловщики
Представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании в Южно-Сахалинском городском суде по иску экологов о "китовой тюрьме" в Приморье заявил, что немедленный выпуск косаток на волю создает высокую вероятность их гибели, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Общество
Генпрокуратура подготовила иск к Пушкареву
Генпрокуратура России подготовила иск к экс-главе администрации Владивостока Игорю Пушкареву на сумму в 3,2 миллиарда рублей, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:30
Политика
Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании
Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Настя Каменских призналась Верке Сердючке, что хочет детей
Для гостей спела Верка Сердючка (Андрей Данилко). Артист — коллега Каменских по проекту X Factor.
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Происшествия
В центре Петербурга прорвало трубу с кипятком
Обновлено в 03:01
Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49