Общество

Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмобаРИА Новости вчера в 20:18

Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам. В соцсетях и местных СМИ распространилось видео, снятое у школы во Владивостоке.
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Директор школы, выпускники которой устроили БДСМ-флешмоб, призвала закрыть тему

РЕН ТВвчера в 21:20

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Российская газетавчера в 22:07

Директор школы во Владивостоке призвала закрыть тему БДСМ-флешмоба

Народные новостивчера в 21:46

Директор приморской школы попросила не поднимать тему БДСМ‐вечеринки

Телеканал 360°вчера в 23:04

Директор школы во Владивостоке призвала закрыть тему флешмоба

RT на русскомвчера в 20:44

Директор школы призвала закрыть тему БДСМ-вечеринки выпускников

Газета.Ruвчера в 20:35

Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба

РИА Новостивчера в 20:18
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В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

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Стала известна программа XIII международного кинофестиваля «Зеркало»

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В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
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Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
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В Башкирии снизилась смертность

В Башкортостане снизилась смертность. Естественная убыль населения составила 2404 человека.
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В сети появилось видео сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31

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Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

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Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
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Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
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Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
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В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
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В рейтинге доверия политикам показатель президента Владимира Путина составил всего 31,7%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 13 по 19 мая, занимают Сергей Шойгу (14,8%) и Сергей Лавров (13%), сообщает ВЦИОМ.
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Александра Яковлева два года борется с раком

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Генпрокуратура подготовила иск к Пушкареву

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В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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