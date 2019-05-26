Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмобРоссийская газета вчера в 22:07

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
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Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

РИА Новостивчера в 20:57

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Российская газетавчера в 22:07

Директор школы во Владивостоке призвала закрыть тему флешмоба

RT на русскомвчера в 20:44

Директор школы призвала закрыть тему БДСМ-вечеринки выпускников

Газета.Ruвчера в 20:35

Участники нашумевшей вечеринки выпускников во Владивостоке извинились перед педагогами

Эхо Москвывчера в 22:20

Не подумали: выпускники, устроившие БДСМ-флешмоб в школе Владивостока, извинились перед директором и учителями

КП - Владивосток25 мая в 09:30

Выпускники школы во Владивостоке извинились за БДСМ-вечеринку

Daily Storm25 мая в 08:41
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
Армия и оружие

Экс-глава технополиса «Эра» перешел в администрацию президента РФ

По информации РБК, Дедус стал референтом управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента РФ.
Обновлено в 00:32
Политика

Коломойский рассказал, кого будет поддерживать на выборах в Раду

Коломойский отметил, что поддерживает партию «Слуга народа», выдвинувшую кандидатом в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:53
Экономика

Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве

На прошлой неделе две крупных российских компании на рынке ОСАГО — «Альфастрахование» и «Ингосстрах» — повысили базовые ставки по обязательному страхованию автогражданской ответственности в Москве.
Обновлено в 01:41
Религия

УГМК и РМК сделали совместное заявление по храму в Екатеринбурге

Обновлено в 01:41
Политика

В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Авто

АвтоВАЗ отзывает LADA XRAY из-за дефекта рулевого управления

Напомним, 26 июня 2018 года LADA XRAY уже попадал под отзыв из-за дефекта рулевого управления, тогда под кампанию попали более 7 тысяч экземпляров модели.
Обновлено в 00:57
Общество

Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ

Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Минпромторг сократит количество ценников в магазинах

Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено вчера в 12:00
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено вчера в 01:18
Экономика

Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.
Обновлено 24 мая в 10:42
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Хоккей

Иван Барбашев: «Нравится, что Беруби может дать по щам любому игроку»

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев поделился мнением о главном тренере команды Крэйге Беруби.
Обновлено вчера в 23:57
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Политика

Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес

Настя Каменских хочет деток – Андрей Данилко

Данилко признался, что незадолго до свадьбы Каменских признавалась, что хочет уже стать мамой.
Обновлено в 02:03
Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 23:37
Гаджеты

Представлен новый восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS

Обновлено вчера в 13:33
Общество

Косатки после выпуска на волю могут погибнуть, заявили отловщики

Представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании в Южно-Сахалинском городском суде по иску экологов о "китовой тюрьме" в Приморье заявил, что немедленный выпуск косаток на волю создает высокую вероятность их гибели, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 01:45
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
Футбол

Хакеры украли денежный транш из «ПСЖ» в «Боку» за Паредеса

Согласно регламенту, первый транш "Боке" должен был поступить на счет клуба до 6 марта.
Обновлено в 00:36
Общество

Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей

Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

На Вознесенском проспекте прорвало трубу с кипятком

Обновлено в 02:03
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Общество

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.
Обновлено в 01:05
Политика

Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.
Обновлено в 01:12
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