Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмобРоссийская газета вчера в 22:07

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

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