Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублейРоссийская газета вчера в 21:15
Женщина сознательно не докладывала туда банкноты, присваивая деньги. Незаконные действия были выявлены службой собственной безопасности банка. Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
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Во Владивостоке банковская работница за месяц унесла с работы более 28 миллионов рублей
Приморская газетавчера в 22:45
Старший кассир за месяц сумела выкрасть из банка во Владивостоке 28 млн рублей
PrimaMedia.ruвчера в 19:51
Во Владивостоке кассир крупного банка похитила более 28 миллионов рублей
Владивосток-Новостивчера в 21:01
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:10, Ашберн
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Хоккей
Сборная Канады обыграла команду Франции в матче чемпионата мира
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Канады на льду "Стил Арены" в словацком городе Кошице обыграла национальную команду Франции со счетом 5:2. У победителей встречи дубль оформил Энтони Манта (9-я, 49-я минуты) и по разу отличились Дарнел Нурс (11), Энтони Чирелли (17) и Марк Стоун (51), а у французов шайбы забросили Дамьен Флери (37) и Антони Реш (43).
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Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
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