Общество

Во Владивостоке школьники пришли на последний звонок в БДСМ-костюмахФедералПресс вчера в 13:02

Одна из школ Владивостока отличилась оригинальными нарядами и цветными дымовыми шашками на последнем звонке. Одиннадцатиклассники нарядились на праздник в БДСМ-костюмы и устроили рейв-вечеринку. Девочки-выпускницы предстали в костюмах полицейских.
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Во Владивостоке школьники пришли на последний звонок в БДСМ-костюмах

ФедералПрессвчера в 13:02

Школьники Владивостока надели на последний звонок БДСМ-костюмы

REGNUMвчера в 22:04

Школьники из Владивостока устроили «вечеринку для взрослых» в стенах школы

АиФ Владивостоквчера в 21:34

БДСМ и полицейская форма: во Владивостоке отметили «последний звонок»

Общественное телевидение Приморьявчера в 20:10

Безумие: выпускники Владивостока устроили вечеринку в стиле Playboy в школе

Владивосток-Новостивчера в 19:58

Выпускники одной из школ Владивостока удивили, надев полицейскую форму на «Последний звонок»

Prim.Newsвчера в 14:32

Мальчики-зайчики и мисс полиция: во Владивостоке школьники пришли на последний звонок в БДСМ-костюмах

ВашГород.ру04:04
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Происшествия

Замглавы УФНС по Ростовской области задержана

Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено в 06:45
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После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»

Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
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Журналист The New York Times Джули Робенхаймер после матча финала чемпионата мира Россия США (4:3) отметила игру голкипера российской команды Андрея Василевского.
Обновлено в 06:37
Авто

«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор

Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
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Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Обновлено в 06:35
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Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Гаджеты

Xiaomi представила самый дешевый смартфон Redmi 2019 года

Обновлено в 06:24
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Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Тереза Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.
Обновлено в 06:28
Экономика

В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Транспорт

Текслер поручил уволить ответственного за дороги в Челябинске

В Челябинске врио главы региона Алексей Текслер требует уволить главу городского управления дорожного хозяйства.
Обновлено в 06:53
Авто

Новая версия Range Rover оказалась дороже Bentley Bentayga

В сравнении со стандартной 5,0-литровой моделью V8 LWB, доработанная версия автомобиля от компании Project Kahn получилась дороже на 31 831 долларов США и поставляется в комплекте с расширенным списком опций, куда входят безключевой доступ, 4-зонный климат-контроль, голосовое управление мультимедийной системой и многое другое.
Обновлено в 03:25
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Хоккей

Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 06:00
Политика

В Кремле назвали реальными опасности из-за рубежа для Рунета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недружественные шаги из-за рубежа и торговые войны свидетельствуют о реальных угрозах в отношении Рунета.
Обновлено в 06:38
Политика

Зеленский отменил указ Порошенко

Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
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Диетологи рассказали, как есть и не поправляться

Обновлено вчера в 23:29
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Администрация Зеленского захотела переговоров с Россией

Глава администрации украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что хочет переговоров Украины с Россией.
Обновлено в 02:54
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Театры

Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин

Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.
Обновлено вчера в 03:59
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Хоккей

IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Квартира Жанны Фриске уйдет с молотка

Вслед за загородным домом, принадлежавшим покойной Жанне Фриске, на продажу выставлена элитная квартира певицы площадью около 90 квадратных метров.
Обновлено в 07:00
Экономика

В России запретили табло с курсами валют

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
Обновлено в 05:09
Культура

«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

«Яндекс» приобрел права на показ сериала «Слуга народа», рассказал «Ведомостям» представитель компании: смотреть сериал можно будет на «Кинопоиске» по подписке.
Обновлено в 04:05
Финансы

МВФ посоветовал России не расходовать средства ФНБ

Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал России не тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) даже после того, как страна достигнет 7% ВВП.
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Происшествия

ЛГБТ-активист пожаловался в ЕСПЧ на пытки в Чечне

Юристы правозащитной организации «Комитет против пыток», которые представляют интересы ЛГБТ-активиста Максима Лапунова, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Происшествия

Подозреваемого в пытках полицейского-«медиагероя» отправили в СИЗО

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Футбол

Тренер: Соснин и Рауш точно не сыграют в матче с «Арсеналом»

Футболисты московского "Динамо" Антон Соснин и Константин Рауш из-за травм точно не сыграют в матче заключительного, 30-го, тура чемпионата России против тульского "Арсенала", заявил главный тренер "бело-голубых" Дмитрий Хохлов.
Обновлено в 07:11
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