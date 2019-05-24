Общество
Во Владивостоке школьники пришли на последний звонок в БДСМ-костюмахФедералПресс вчера в 13:02
Одна из школ Владивостока отличилась оригинальными нарядами и цветными дымовыми шашками на последнем звонке. Одиннадцатиклассники нарядились на праздник в БДСМ-костюмы и устроили рейв-вечеринку. Девочки-выпускницы предстали в костюмах полицейских.
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Школьники из Владивостока устроили «вечеринку для взрослых» в стенах школы
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