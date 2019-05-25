Происшествия

Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школеRT на русском 06:26

Во Владивостоке оштрафуют родителей одной из учениц после инцидента в школе, выпускники которой пришли на вечеринку в откровенных костюмах и форме полицейского. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Приморскому краю.
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с чего всё началось
Родители ученицы, которая пришла на последний звонок в школе Владивостока в форме полицейского, будут оштрафованы, сообщил «РИА Новости
» представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
Коммерсантъвчера в 20:59

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Родителей участницы БДСМ-флешмоба выпускников оштрафуют

Известия07:29

Участницу флешмоба во Владивостоке оштрафовали за погоны МВД, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 09:48

Наказание за участницу БДСМ-вечеринки в школе понесут ее родители

Газета.Ru06:25

Родителей участницы БДСМ-скандала в школе во Владивостоке оштрафуют

Говорит Москва06:53

Родители участницы Playboy-флешмоба в школе Владивостока будут оштрафованы

Владивосток-Новости02:14

МВД припугнуло штрафом родителей выпускницы за танцы в погонах

News.ruвчера в 23:26

Гурцкая заступилась за родителей после скандального выпускного

Взгляд.ру04:35
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Общество

Telegram-аккаунты уральских журналистов попытались взломать

Из Испании пытались взломать аккаунты в социальных сетях известных в медиасреде екатеринбуржцев.
Обновлено в 06:20
Политика

Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Новый возлюбленный подарил iPhone Дане Борисовой на первом свидании

Избранник весь вечер читал Борисовой стихи известного поэта Расула Гамзатова, а также подарил ей десятый iPhone.
Обновлено в 03:30
Политика

Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Общество

Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе

Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено вчера в 03:29
Политика

Коста-Рика отменила визы для туристов из России

Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Футбол

Тухель продлил контракт с «ПСЖ»

Немецкий специалист Томас Тухель продлил с "ПСЖ" контракт до 30 июня 2021 года, информирует официальный сайт парижан.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено вчера в 19:13
Интернет

Данные 885 миллионов людей оказались в открытом доступе из-за утечки

Как пишет газета, в системе хранения данных компании First American Financial Corporation была уязвимость.
Обновлено в 06:54
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Футбол

«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара

Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
Обновлено в 04:54
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Десять альпинистов погибли за неделю при восхождении на Эверест

Отмечается, что всего с начала альпинистского сезона в Гималаях при покорении вершин выше восьми тысячи метров погибли 20 человек.
Обновлено в 06:17
Политика

Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе

Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено 23 мая в 07:13
Спорт

Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии

Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Технологии

Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Санкт-Петербурге

В городе Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода спустят на воду один из трёх самых больших и мощных атомных ледоколов в мире.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Обновлено в 01:41
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы

Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:21
Космос

«Двойной» астероид приближается к Земле

Ученые сообщают, что к Земле приближается необычный «бинарный» астероид. Никакой опасности не предвидится, как пишет The Daily Mail.
Обновлено в 03:44
Космос

На видео сняли «поезд» из спутников Илона Маска

Обновлено в 07:15
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено в 02:40
Общество

Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Более 50 человек пострадали из-за пожара на судне в Таиланде

Обновлено в 05:35
Космос

Над Астраханью заметили загадочную колонну в ночном небе

В паблике астрономов любителей, очевидец рассказал, что наблюдал в небе звезды, которые летели друг за другом.
Обновлено в 01:03
Происшествия

У «Лахта Центра» загорелся автобус с рабочими

Утром в субботу, 25 мая, в Приморском районе Петербурга загорелся автобус, перевозивший рабочих.
Обновлено в 05:21
Хоккей

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019

Обновлено в 03:40
Футбол

Воспитанники Академии «Спартака» встретились с основной командой

Обновлено в 05:55
Происшествия

Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек

Легковой автомобиль иностранного производства, управляемый водителем 1995 года рождения, выехал на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.
Обновлено в 04:28
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