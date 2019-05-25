Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школеRT на русском 06:26

с чего всё началось

Во Владивостоке оштрафуют родителей одной из учениц после инцидента в школе, выпускники которой пришли на вечеринку в откровенных костюмах и форме полицейского. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Приморскому краю.

Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе

Общество Telegram-аккаунты уральских журналистов попытались взломать Из Испании пытались взломать аккаунты в социальных сетях известных в медиасреде екатеринбуржцев.

Политика Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.

Шоу-бизнес Новый возлюбленный подарил iPhone Дане Борисовой на первом свидании Избранник весь вечер читал Борисовой стихи известного поэта Расула Гамзатова, а также подарил ей десятый iPhone.

Политика Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.

Общество Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.

Политика Коста-Рика отменила визы для туристов из России Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.

Футбол Тухель продлил контракт с «ПСЖ» Немецкий специалист Томас Тухель продлил с "ПСЖ" контракт до 30 июня 2021 года, информирует официальный сайт парижан.

Происшествия Вертолет Ми-17 разбился в Мексике Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.

Интернет Данные 885 миллионов людей оказались в открытом доступе из-за утечки Как пишет газета, в системе хранения данных компании First American Financial Corporation была уязвимость.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Политика Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.

Происшествия Десять альпинистов погибли за неделю при восхождении на Эверест Отмечается, что всего с начала альпинистского сезона в Гималаях при покорении вершин выше восьми тысячи метров погибли 20 человек.

Политика Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.

Спорт Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.

Технологии Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Санкт-Петербурге В городе Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода спустят на воду один из трёх самых больших и мощных атомных ледоколов в мире.

Происшествия Повторное землетрясение произошло в Дагестане Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.

Происшествия Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Космос «Двойной» астероид приближается к Земле Ученые сообщают, что к Земле приближается необычный «бинарный» астероид. Никакой опасности не предвидится, как пишет The Daily Mail.

Автоспорт Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.

Авто Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.

Космос Над Астраханью заметили загадочную колонну в ночном небе В паблике астрономов любителей, очевидец рассказал, что наблюдал в небе звезды, которые летели друг за другом.

Происшествия У «Лахта Центра» загорелся автобус с рабочими Утром в субботу, 25 мая, в Приморском районе Петербурга загорелся автобус, перевозивший рабочих.