Происшествия
Во Владивостоке родителей оштрафуют за эпатажную выходку выпускницыВести.Ru 05:49
Во Владивостоке полиция оштрафует родителей девушки, которая пришла на школьный выпускной в форме сотрудника МВД. Ранее в Интернете было опубликовано видео, на котором несколько молодых людей устраивают перфоманс в школе.
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с чего всё началось
Родители ученицы, которая пришла на последний звонок в школе Владивостока в форме полицейского, будут оштрафованы, сообщил «РИА Новости» представитель УМВД РФ по Приморскому краю.Коммерсантъвчера в 20:59
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