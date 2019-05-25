Во Владивостоке родителей оштрафуют за эпатажную выходку выпускницыВести.Ru 05:49

с чего всё началось

Во Владивостоке полиция оштрафует родителей девушки, которая пришла на школьный выпускной в форме сотрудника МВД. Ранее в Интернете было опубликовано видео, на котором несколько молодых людей устраивают перфоманс в школе.

Во Владивостоке родителей оштрафуют за эпатажную выходку выпускницы

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