Самолет авиакомпании "Якутия" следовал из Китая. В какой-то момент по неизвестной пока причине в кабине пилотов треснуло лобовое стекло.

с чего всё началось

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. «У самолёта в воздухе треснул верхний слой лобового стекла», — сообщил перевозчик.

Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом

Армия и оружие ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Политика Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина» Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".

Энергетика Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.

Армия и оружие «Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57 Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.

Спорт Саблистка Великая завоевала серебро ЧМ по фехтованию Россиянка Софья Великая заняла второе место в индивидуальных соревнованиях саблисток на чемпионате мира по фехтованию 2019 года в Будапеште.

Политика На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.

Общество Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.

Космос «Союз МС-13» пристыковался к МКС Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Политика После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Пентагон одобрил отправку военных в Саудовскую Аравию Ранее король Саудовской Аравии выразил готовность к размещению военного контингента США в стране с целью укрепления безопасности в регионе и его стабильности, а также гарантии мира в нем.

Финансы Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16% Правление Центрального банка Узбекистана 20 июля на своем заседании приняло решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне в 16%.

Политика Украина уличила Венгрию в создании анклава на Закарпатье Временно исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Украины Егор Божок заявил о том, что власти Венгрии предпринимают попытки по созданию анклава на территории Украины.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.

Политика Мадуро выступил за постоянный диалог с оппозицией Венесуэлы Боливарианский президент Николас Мадуро по итогам второго раунда переговоров, который прошли с оппозицией Венесуэлы на Барбадосе, заявил о готовности установить постоянный диалог между сторонами.

Политика Медведчук считает, что Украина может договориться с Россией Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что договориться с Россией можно и нужно, но не с позиции шантажа или ультиматума.

Политика На Украине впервые привлекут авиацию к обеспечению порядка на выборах Министерство внутренних дел Украины впервые в истории страны использует авиацию для обеспечения порядка на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.