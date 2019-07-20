Происшествия

Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стекломRT на русском 12:49

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. «У самолёта в воздухе треснул верхний слой лобового стекла», — сообщил перевозчик.
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с чего всё началось

SSJ-100 с лопнувшим стеклом экстренно сел во Владивостоке

Самолет авиакомпании "Якутия" следовал из Китая. В какой-то момент по неизвестной пока причине в кабине пилотов треснуло лобовое стекло.
РЕН ТВ08:48

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SSJ-100 с лопнувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Интерфакс12:41

Во Владивостоке приземлился самолет с треснувшим стеклом

PrimaMedia.ru11:17

SSJ-100 с лопнувшим стеклом экстренно сел во Владивостоке

РЕН ТВ08:48

Лайнер SSJ-100 c треснувшим слоем лобового стекла сел во Владивостоке

ТАСС09:32

У SSJ-100 авиакомпании «Якутия» во время рейса треснуло лобовое стекло

Life.ru09:29

У самолета Sukhoi Superjet 100 во время полета треснуло лобовое стекло

КП - Владивосток09:18

SSJ100 c лопнувшим стеклом сел во Владивостоке

РИА Новости10:39
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:47, Вашингтон
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