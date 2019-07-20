Самолет авиакомпании "Якутия" следовал из Китая. В какой-то момент по неизвестной пока причине в кабине пилотов треснуло лобовое стекло.

с чего всё началось

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. «У самолёта в воздухе треснул верхний слой лобового стекла», — сообщил перевозчик.

Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом

Политика Стало известно о желании Трампа резко сократить траты бюджета Президент США Дональд Трамп планирует серьезно урезать бюджет в случае своей победы на выборах главы государства в 2020 году.

Политика Пушков оценил условия «Нафтогаза» по переговорам с Россией Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что согласен с вариантом условий тразита российского газа через Украину, который предложил вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.

Игры Джефф Каплан попытался анонсировать нового героя Overwatch В очередном отчёте разработчиков, который выпустили 11 июля, Каплан сообщил, что новый герой прибудет в Overwatch поЗже, чем ожидалось.

Космос Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».

Армия и оружие Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.

Армия и оружие СМИ: новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку» Изначально планировалась поставка для сухопутных войск Германии партии из 410 машин, предназначенных для замены устаревших БМП "Мардер".

Футбол УЕФА оштрафовал «Фенербахче» за нарушение правил безубыточности Стамбульский футбольный клуб «Фенербахче» был оштрафован УЕФА на 2 млн евро за несоблюдение правил безубыточности, сообщает 21 июля «Спорт-экспресс».

Происшествия Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.

Происшествия В Иркутской области завершили иммунизацию пострадавших от паводка Роспотребнадзор сообщил, что иммунизация населения, пострадавшего от паводка в Иркутской области, завершена.

Единоборства Диллиан Уайт победил Оскара Риваса единогласным решением Британский тяжеловес Диллиан Уайт (26-1) победил Оскара Риваса (26-1) и завоевал титул временного чемпиона WBC.

Единоборства Олейник проиграл Харрису нокаутом на турнире UFC в Сан-Антонио Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник нокаутом проиграл американцу Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).

Происшествия Обнаружено кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max Кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max, полеты которых были запрещены после авиакатастрофы, обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле.

Политика Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера В Сети опубликована видеозапись того, как Корпус стражей Исламской революции задержал танкер Stena Impero, который шел под британским флагом.

Происшествия В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.

Происшествия Автомобиль провалился в яму на размытой трассе «Амур» Автомобиль провалился в яму, которая образовалась на федеральной трассе «Амур» из-за сильных ливней.

Политика Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина» Президент Украины Владимир Зеленский выложил на своем YouTube-канале запись, которая показывает проблемное состояние ракетного крейсера.

Кино [SDCC 2019] Хидео Кодзима посетил выставку Пара вопросов о Death Stranding и бокс-арты Прошедшую в Сан-Диего Comic Con 2019 посетил Хидео Кодзима; там он отвечал на вопросы перед аудиторией – немного рассказал об игре и представил обложки дисковых версий игры, которые совсем не понравились фанатам.

Общество Минпромторг предложил позволить продавцам не считать пиво алкоголем Пиву и пивоваренной продукции нужно вернуть самостоятельный статус в розничной торговле и не подвергать напиток ограничениям другой алкогольной продукции, говорится в разработанном Минпромторгом проекте развития торговли на 2019-2025 годы.