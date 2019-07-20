Самолет авиакомпании "Якутия" следовал из Китая. В какой-то момент по неизвестной пока причине в кабине пилотов треснуло лобовое стекло.

с чего всё началось

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. «У самолёта в воздухе треснул верхний слой лобового стекла», — сообщил перевозчик.

Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом

Недвижимость В России собираются субсидировать первый взнос по ипотеке Кабмину поручено подготовить предложение по предоставлению гражданам субсидий для оплаты первоначального ипотечного взноса или же компенсации текущей процентной ставки.

Политика Госдеп предостерёг КНР от провокаций в Южно-Китайском море Власти КНР должны отказаться от «провокационной деятельности» в Южно-Китайском море, которая якобы связана с политикой Пекина, например, в нефтегазовой отрасли, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Политика Оливер Стоун попросил Путина стать крёстным его дочери Американский режиссёр Оливер Стоун в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой стать крёстным отцом его дочери.

Политика Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.

Общество Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.

Шоу-бизнес Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко госпитализировали с тренировки Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.

Здоровье Новороссийский врач вылечил 4-летнего мальчика, которому не смогли помочь зарубежные медики Семья возила сына на обследование в лучшие клиники страны, четыре раза они ездили за границу, где медики все же выяснили, в чем причина приступов.

Культура Инна Чурикова не получила переломов после падения со сцены Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что его подопечная, народная актриса СССР Инна Чурикова обошлась без переломов после падения со сцены театра.

Происшествия Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы Неизвестный ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы в ночь на 21 июля.

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Политика Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400 Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.

Игры Джефф Каплан попытался анонсировать нового героя Overwatch В очередном отчёте разработчиков, который выпустили 11 июля, Каплан сообщил, что новый герой прибудет в Overwatch поэже, чем ожидалось.

Политика На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.

Футбол Вильена признан лучшим игроком матча «Уфа» — «Краснодар» Встреча завершилась волевой победой «Краснодара» — 3:2. Премия «Лучший игрок матча» будет вручаться после каждой игры РПЛ, а лауреаты будут выбираться экспертами телеканала «Матч ПРЕМЬЕР».

Общество Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.

Футбол Карпин: «Ростов» должен был выигрывать у «Спартака» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен тем, что его команда не сумела обыграть «Спартак» в домашнем матче 2-го тура РПЛ.

Шоу-бизнес Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.

Общество Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.

Интернет Tinder отказался от оплаты через Google Play Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.