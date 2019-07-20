Происшествия

Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стекломRT на русском 12:49

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. «У самолёта в воздухе треснул верхний слой лобового стекла», — сообщил перевозчик.
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с чего всё началось

SSJ-100 с лопнувшим стеклом экстренно сел во Владивостоке

Самолет авиакомпании "Якутия" следовал из Китая. В какой-то момент по неизвестной пока причине в кабине пилотов треснуло лобовое стекло.
РЕН ТВ08:48

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SSJ-100 с лопнувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Интерфакс12:41

У самолета Sukhoi Superjet 100 во время полета треснуло лобовое стекло

КП - Владивосток09:18

SSJ100 c лопнувшим стеклом сел во Владивостоке

РИА Новости10:39

Лайнер SSJ-100 c треснувшим слоем лобового стекла сел во Владивостоке

ТАСС09:32

У SSJ-100 авиакомпании «Якутия» во время рейса треснуло лобовое стекло

Life.ru09:29

Во Владивостоке приземлился самолет с треснувшим стеклом

PrimaMedia.ru11:17

SSJ-100 с лопнувшим стеклом экстренно сел во Владивостоке

РЕН ТВ08:48
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Космос

Google посвятила дудл 50-летию высадки на Луну

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Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру

Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.
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Общество

Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней

Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
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Футбол

На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом

После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 18:25
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Медики заявили о скрытых опасностях твердого сыра

Обновлено в 14:03
Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
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Кино

Создатель оригинального «Оно» подал в суд на создателей ремейка фильма

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Армия и оружие

ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия

Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
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Политика

Зеленский показал на видео ржавую «Украину»

Обновлено в 18:52
Политика

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце

Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Космос

«Союз МС-13» пристыковался к МКС

«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
Обновлено в 18:53
Культура

«Прошли времена, когда можно было петь что хочешь и танцевать как хочешь!» Непереведенная речь министра культуры Чечни из скандального сюжета ЧГРТК

Ролик чеченского телевидения, где министр культуры Хож-Бауди Дааев распекает нелицензированных его ведомством певцов и другие новости с горного культурного фронта широко разошлись по сетям и дали достаточное представление о свободе слова в республике.
Обновлено в 17:47
Политика

Стали известны доходы Ангелы Меркель

Из €19 796, 68, официальная зарплата Меркель составляет €17 701,40 (1 млн 253 тыс 126 рублей).
Обновлено в 12:28
Армия и оружие

Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США

Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США.
Обновлено в 19:02
Политика

В посольстве Украины испортили все бюллетени для выборов в Раду

В Индии на избирательном участке, где должно было состояться голосование на выборах в украинскую Раду, были испорчены все бюллетени.
Обновлено в 17:46
Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Политика

Рябков встретился с Мадуро в Каракасе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Наука

Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов

Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 02:17
Футбол

Олег Кононов: «Без судей „Спартак“ выиграл бы оба матча»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.
Обновлено в 17:03
Музыка

Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом РФ

Обновлено вчера в 16:58
Футбол

Сергей Ткачев: «Думаю, что все кайфанули от игры»

Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев подвел итоги встречи с «Крыльями Советов» во 2-м туре РПЛ (3:2). — Думаю, всем понравилась эта игра.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Подлодку «Новороссийск» покажут гостям Дня ВМФ в Севастополе

В Севастополе 28 июля начнется праздник, посвященный Дню Военно-морского флота.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Названа новая версия гибели группы Дятлова

Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Политика

Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины.
Обновлено вчера в 13:16
Наука

Названы способные повлиять на появление рака события в жизни

Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
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Общество

На ВДНХ откроется выставка уникальных часов

Обновлено в 07:46
Авто

В Сети появились рендеры BMW 8-Series Shooting Brake

Рендеринг от JB Cars показывает новый BMW 8-Series Shooting Brake, выглядящий лучше, чем двухдверное купе.
Обновлено в 06:10
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