Происшествия

Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобилиРоссийская газета вчера в 21:16

Коммунальные и дорожные службы убирают поваленные из-за сильного ветра деревья. Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка. Местные жители считают, что ее, давно находящуюся в аварийном состоянии, подмыло дождем.
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