Происшествия

Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школеRT на русском 06:26

Во Владивостоке оштрафуют родителей одной из учениц после инцидента в школе, выпускники которой пришли на вечеринку в откровенных костюмах и форме полицейского. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Приморскому краю.
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Родители ученицы, которая пришла на последний звонок в школе Владивостока в форме полицейского, будут оштрафованы, сообщил «РИА Новости
» представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
Коммерсантъвчера в 20:59

Подробнее о событии

Наказание за участницу БДСМ-вечеринки в школе понесут ее родители

Газета.Ru06:25

Родителей выпускницы из Владивостока, участвовавшей в фотосессии в полицейской форме, оштрафуют

Эхо Москвы06:00

Родителей участницы «прощальной вечеринки» во Владивостоке оштрафуют

РБКвчера в 22:54

Родители участницы Playboy-флешмоба в школе Владивостока будут оштрафованы

Владивосток-Новости02:14

Родителей участницы БДСМ-вечеринки в школе Владивостока привлекут к ответственности

РЕН ТВвчера в 23:26

Во Владивостоке оштрафуют родителей школьницы, которая участвовала в вызывающей фотосессии

ТАССвчера в 22:09

Родителей надевшей полицейскую форму выпускницы оштрафуют

Коммерсантъвчера в 20:59
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Происшествия

В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву

В Москве задержали фотографа "Новой газеты" Викторию Ивлеву.
Обновлено в 08:30
Политика

Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках

Ранее 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе.
Обновлено в 08:21
Общество

В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками

Обновлено в 06:50
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Космос

Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска

В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Минимум восемь человек пострадали при взрыве в Лионе

Обновлено вчера в 13:51
Футбол

Миллиардер Комиссо договорился о покупке «Фиорентины»

Американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Комиссо договорился о приобретении «Фиорентины», сообщает New York Times.
Обновлено в 03:47
Общество

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы

Предупреждение действует на протяжении суток с 21:00 25 мая, сообщили на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 07:37
Музыка

Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери Алсу

Обновлено в 08:19
Происшествия

Задержана замглавы УФНС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Авто

6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»

Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00
Происшествия

СК: подозреваемый в покушении на губернатора доставлен в Волгоград

Напомним, 23 мая в Москве был задержан предполагаемый организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщает СУ СКР по области.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье

Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Политика

Коста-Рика отменила визы для туристов из России

Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте

Альбина появилась на красной дорожке в алом платье с роскошным декольте, некогда прославившим звезду популярной девичьей группы «ВИА Гра».
Обновлено вчера в 19:46
Политика

В Нидерландах допустили возможность вины Украины в катастрофе MH17

Лидер голландской оппозиционной партии «Форум за демократию» и член Европарламента Тьерри Боде во время теледебатов с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что в авиакатастрофе малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом может быть виновата Украина.
Обновлено вчера в 20:02
Хоккей

Назван состав сборной России на полуфинал чемпионата мира с финнами

Советский спорт проведет текстовую трансляцию встречи. В другом полуфинале (20:15 мск) сыграют команды Канады и Чехии.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Воссоединение?: Топурия появилась в компании бывшего

Обновлено в 07:17
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Политика

Путин в Кремле вручил госнаграды Матвиенко и Цискаридзе

Сегодня, 23 мая, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся российским деятелям и иностранным гражданам.
Обновлено 23 мая в 08:44
Гаджеты

Патентная документация раскрывает особенности планшета Microsoft Surface Pro 7

Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), по сообщениям сетевых источников, обнародовала патентную документацию Microsoft с описанием конструкции нового планшета.
Обновлено в 07:27
Спорт

Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии

Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Кино

Появился первый трейлер нового «Терминатора»

Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено 23 мая в 09:29
Общество

Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра

Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 01:46
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею пройдет в России в 2023 году

Чемпионат мира по хоккею проводился в России трижды — в 2000, 2007 и 2016 годах. В 2019 году соревнования принимает Словакия.
Обновлено вчера в 04:44
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Кино

Режиссер Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов получил награду за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
Обновлено вчера в 18:03
Политика

Тереза Мэй объявила об уходе с поста премьер-министра Британии

Тереза Мэй заявила, что 7 июня покинет пост главы Консервативной партии, а это значит, что ей придется оставить и пост главы правительства, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 05:32
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Как работают Яндекс.Новости?
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