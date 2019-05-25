Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школеRT на русском 06:26

с чего всё началось

Во Владивостоке оштрафуют родителей одной из учениц после инцидента в школе, выпускники которой пришли на вечеринку в откровенных костюмах и форме полицейского. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Приморскому краю.

Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе

Политика Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках Ранее 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Космос Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.

Футбол Миллиардер Комиссо договорился о покупке «Фиорентины» Американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Комиссо договорился о приобретении «Фиорентины», сообщает New York Times.

Общество «Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы Предупреждение действует на протяжении суток с 21:00 25 мая, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Происшествия Задержана замглавы УФНС по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Политика Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.

Авто 6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем» Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.

Происшествия СК: подозреваемый в покушении на губернатора доставлен в Волгоград Напомним, 23 мая в Москве был задержан предполагаемый организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщает СУ СКР по области.

Происшествия Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.

Политика Коста-Рика отменила визы для туристов из России Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте Альбина появилась на красной дорожке в алом платье с роскошным декольте, некогда прославившим звезду популярной девичьей группы «ВИА Гра».

Политика В Нидерландах допустили возможность вины Украины в катастрофе MH17 Лидер голландской оппозиционной партии «Форум за демократию» и член Европарламента Тьерри Боде во время теледебатов с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что в авиакатастрофе малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом может быть виновата Украина.

Хоккей Назван состав сборной России на полуфинал чемпионата мира с финнами Советский спорт проведет текстовую трансляцию встречи. В другом полуфинале (20:15 мск) сыграют команды Канады и Чехии.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Политика Путин в Кремле вручил госнаграды Матвиенко и Цискаридзе Сегодня, 23 мая, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся российским деятелям и иностранным гражданам.

Гаджеты Патентная документация раскрывает особенности планшета Microsoft Surface Pro 7 Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), по сообщениям сетевых источников, обнародовала патентную документацию Microsoft с описанием конструкции нового планшета.

Спорт Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.

Кино Появился первый трейлер нового «Терминатора» Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».

Общество Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею пройдет в России в 2023 году Чемпионат мира по хоккею проводился в России трижды — в 2000, 2007 и 2016 годах. В 2019 году соревнования принимает Словакия.

Автоспорт Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.

Кино Режиссер Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля Российский режиссер Кантемир Балагов получил награду за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля.

Политика Тереза Мэй объявила об уходе с поста премьер-министра Британии Тереза Мэй заявила, что 7 июня покинет пост главы Консервативной партии, а это значит, что ей придется оставить и пост главы правительства, сообщает РИА Новости.