Происшествия
Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школеRT на русском 06:26
Во Владивостоке оштрафуют родителей одной из учениц после инцидента в школе, выпускники которой пришли на вечеринку в откровенных костюмах и форме полицейского. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Приморскому краю.
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с чего всё началось
Родители ученицы, которая пришла на последний звонок в школе Владивостока в форме полицейского, будут оштрафованы, сообщил «РИА Новости» представитель УМВД РФ по Приморскому краю.Коммерсантъвчера в 20:59
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