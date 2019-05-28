Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машиныРБК 03:54

Лестница располагалась между домами №5 и №11 по улице Ладыгина. Из-за дождя и сильного ветра случился оползень, несколько бетонных блоков обрушились. Они сильно повредили четыре автомобиля, задели еще несколько и перегородили проход.
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На ремонт подпорных стен в столице уйдет 58 лет

Deita.ruвчера в 23:20

Житель Владивостока предсказал обрушение бетонной стены на улице Ладыгина

Приморье2400:50

Всмятку: сплющенные машины достали из-под рухнувшей подпорной стены во Владивостоке

Primpress.ru00:25

Похороны четырех авто под подпорной стеной: рассказ очевидца

Общественное телевидение Приморьявчера в 20:25

«Стенопад» какой-то: бетонные блоки придавили машины еще в одном районе Владивостока

КП - Владивосток01:34

Городские власти расчистили место обрушения стены на Ладыгина во Владивостоке

PrimaMedia.ru01:04

Во Владивостоке очевидцы показали автомобили, расплющенные под бетоном

Владивосток-Новостивчера в 21:05
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Алёна Водонаева обсудила скандал вокруг семьи Жанны Фриске

Обновлено в 03:22
Спорт

Загитова в Японии выступила под живую музыку

Обновлено в 04:02
Энергетика

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции Унеча, сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок

Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.
Обновлено в 02:54
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Похитителя святых мощей отправили на принудительное лечение

В Кургане 40-летнего похитителя святых мощей отправят на принудительное лечение: человек в здравом уме вряд ли решился бы на такое.
Обновлено в 01:57
Авто

Спрос на кабриолеты остается немецким

Самыми популярными марками в сегменте остаются немецкие BMW и Mercedes-Benz.
Обновлено в 02:00
Политика

Медведев отменил в России внутрисетевой роуминг

Премьер-министр Дмитрий Медведев отменил в России внутрисетевой роуминг, подписав соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 15:04
Общество

В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО

Оба пилота летали на самолетах F/A-18 Super Hornet.
Обновлено вчера в 12:15
Космос

Астрономы-любители заметили изменения на Большом Красном пятне Юпитера

Недавно астрономы-любители рассматривали новые образования: лопасти и хлопья, отлетающие от Большого красного пятна.
Обновлено 25 мая в 08:07
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Общество

В Екатеринбурге продают «королевскую» квартиру за 19 миллионов

В Екатеринбурге продают квартиру в стиле королевы Виктории за 19 млн рублей.
Обновлено в 03:20
Общество

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Общество

Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС

Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны Налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
Обновлено в 04:00
Политика

Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
Обновлено в 03:56
Хоккей

НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Религия

В Екатеринбурге начали создавать рабочую группу по храму

В Екатеринбурге стартовал процесс создания рабочей группы по подготовке опроса для определения места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 14:35
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Глава района Хакасии напал на журналиста

Глава лава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста федерального телеканала "Россия 24" во время интервью.
Обновлено вчера в 04:14
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 12:06
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой

Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делиться с поклонниками снимками роскошной жизни.
Обновлено в 04:00
Здоровье

В Башкирии медики получат премии за раннюю диагностику рака

В Башкирии врачи, выявившие рак на ранней стадии, смогут получить доплату к зарплате.
Обновлено вчера в 09:44
Футбол

Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»

Утверждается, что Кавани дал согласие на трансфер. Проблемой для «Атлетико» может стать финансовая сторона вопроса.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Полиция устроила облаву на томского «вора в законе»

«В ходе расследования установлено, что житель Томска, находясь на территории города и области, имея статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона, занимал высшее положение в преступной иерархии области», — говорится в сообщении УМВД РФ по Томской области.
Обновлено в 03:40
Музыка

Борис Гребенщиков даст бесплатный концерт на набережной Самары

Обновлено в 03:44
Космос

В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество

Обновлено вчера в 14:49
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