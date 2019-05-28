Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машиныРБК 03:54
Лестница располагалась между домами №5 и №11 по улице Ладыгина. Из-за дождя и сильного ветра случился оползень, несколько бетонных блоков обрушились. Они сильно повредили четыре автомобиля, задели еще несколько и перегородили проход.
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Похороны четырех авто под подпорной стеной: рассказ очевидца
Общественное телевидение Приморьявчера в 20:25
«Стенопад» какой-то: бетонные блоки придавили машины еще в одном районе Владивостока
КП - Владивосток01:34
Во Владивостоке очевидцы показали автомобили, расплющенные под бетоном
Владивосток-Новостивчера в 21:05
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Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО
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Астрономы-любители заметили изменения на Большом Красном пятне Юпитера
Недавно астрономы-любители рассматривали новые образования: лопасти и хлопья, отлетающие от Большого красного пятна.
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Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
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В Екатеринбурге продают «королевскую» квартиру за 19 миллионов
В Екатеринбурге продают квартиру в стиле королевы Виктории за 19 млн рублей.
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Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
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Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны Налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
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Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
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Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
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Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
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В Екатеринбурге начали создавать рабочую группу по храму
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В России изменились правила медицинского страхования
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Глава района Хакасии напал на журналиста
Глава лава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста федерального телеканала "Россия 24" во время интервью.
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Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
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Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делиться с поклонниками снимками роскошной жизни.
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В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество
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