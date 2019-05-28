Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машиныРБК 03:54

Лестница располагалась между домами №5 и №11 по улице Ладыгина. Из-за дождя и сильного ветра случился оползень, несколько бетонных блоков обрушились. Они сильно повредили четыре автомобиля, задели еще несколько и перегородили проход.
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«Это челлендж такой?»: стены падают на авто одна за другой

Общественное телевидение Приморья07:03

На ремонт подпорных стен в столице уйдет 58 лет

Deita.ruвчера в 23:20

Житель Владивостока предсказал обрушение бетонной стены на улице Ладыгина

Приморье2400:50

На Нижнепортовой и Суханова автомобили придавило деревьями, а на Арсеньева - окном

PrimaMedia.ru05:43

Всмятку: сплющенные машины достали из-под рухнувшей подпорной стены во Владивостоке

Primpress.ru00:25

«Стенопад» какой-то: бетонные блоки придавили машины еще в одном районе Владивостока

КП - Владивосток01:34

Во Владивостоке очевидцы показали автомобили, расплющенные под бетоном

Владивосток-Новостивчера в 21:05
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Общество

«Связной» и «Евросеть» остались без главы

«МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».
Обновлено в 06:20
Экономика

Екатеринбургский метрополитен берет кредит на покупку новых вагонов

Екатеринбургский метрополитен возьмет в долг почти 500 млн рублей на покупку новых вагонов.
Обновлено в 06:58
Наука

«Причин не идти в медицинский вуз, наверное, нет»

Ученые из московского Физтеха повлияли на мое решение своими исследованиями по медицинской физике, биохимии, которые меня очень заинтересовали.
Обновлено в 05:27
Политика

В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН

В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу

В Вольске Саратовской области в одной из школ ученик седьмого класса топором ударил 12-летнюю девочку.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы

В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Хоккей

Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020

Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Первый серийный «Каракурт» завершил первый этап ходовых испытаний

Первый серийный малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Тайфун" (стр. № 252) завершил первый этап ходовых испытаний в Ладожском озере.
Обновлено в 03:59
Культура

Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»

Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Салтыковой за лицо

Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Кемерове маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

Маршрутка столкнулась с грузовиком в Кемерове, в результате аварии пострадали несколько человек.
Обновлено в 06:45
Транспорт

В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Общество

После жары на Москву может налететь торнадо

Обновлено в 05:44
Общество

Владимир Соловьев назвал козлищами защитников сквера в Екатеринбурге

Обновлено в 05:39
Общество

Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента

Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
Обновлено в 04:38
Здоровье

Руководство пензенской станции скорой помощи опровергло забастовку

Пензенская областная станция скорой помощи работает в штатном режиме. Об этом заявил главврач станции Владимир Атякшев.
Обновлено вчера в 08:30
Авто

За новым кроссовером Hyundai Venue выстроилась длинная очередь

Новый компактный кроссовер Hyundai Venue, прием заказов на который начался еще 2 мая (а продажи стартовали 21-го), уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 08:03
Армия и оружие

NI спрогнозировал последствия войны России с Европой без участия США

Эксперты считают, что Европа будет бессильна перед Россией, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Обновлено в 04:30
Общество

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия

Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео

В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов.
Обновлено в 04:03
Экономика

В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200

Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200.
Обновлено в 02:49
Общество

В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития и Росреестр разработали законопроект, который призван остановить незаконную передачу выписок о недвижимости третьим лицам.
Обновлено в 05:24
Общество

NYT: умер основатель Human Rights Watch

Основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:13
Экономика

Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей

Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Политика

Порошенко станет спонсором радикалов

Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 06:50
Футбол

«Сахалин» не пустил «Иртыш» в ФНЛ, «Балтика» сохранила прописку в лиге

Обновлено в 07:04
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Коломойский рассказал, кто займет место Ульяны Супрун

Олигарх уверенно предсказывает, что ее место займет депутат Верховной Рады от партии «Возрождение» Дмитрий Шипка, которого прозорливый «Беня» назвал своим товарищем.
Обновлено в 05:32
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