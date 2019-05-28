Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машиныРБК 03:54
Лестница располагалась между домами №5 и №11 по улице Ладыгина. Из-за дождя и сильного ветра случился оползень, несколько бетонных блоков обрушились. Они сильно повредили четыре автомобиля, задели еще несколько и перегородили проход.
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«Стенопад» какой-то: бетонные блоки придавили машины еще в одном районе Владивостока
КП - Владивосток01:34
Во Владивостоке очевидцы показали автомобили, расплющенные под бетоном
Владивосток-Новостивчера в 21:05
Похороны четырех авто под подпорной стеной: рассказ очевидца
Общественное телевидение Приморьявчера в 20:25
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Происшествия
В Уфе иномарка сбила насмерть девятилетнего велосипедиста
Утром 28 мая в центре Уфы женщина сбила девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии.
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Политика
На Украине признали бесполезность европейских санкций против России
Европейские санкции против России абсолютно номинальны и никак не действуют на экономику России.
Обновлено в 00:25
Общество
Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери
Обновлено вчера в 00:10
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
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Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Суд отменил сделку по продаже Urban Group 9 га в Красногорске
Конкурсному управляющему Urban Group удалось доказать возможный вывод активов владельцем и топ-менеджментом компании в преддверии ее банкротства, арбитражный суд отменил сделку по продаже почти 9 гектаров в подмосковном Красногорске, написала во вторник газета "Коммерсант".
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Армия и оружие
В ДНР заявили об усилении обстрелов ВСУ после визита Зеленского
Военнослужащие вооруженных сил Украины после появления главы государства Владимира Зеленского в зоне конфликта на востоке страны усилили интенсивность обстрелов.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Трамп завершил трехдневный визит в Японию
Обновлено в 05:31
Политика
Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:10
Общество
Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента
Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
Обновлено в 04:38
Футбол
Комличенко назван лучшим легионером чемпионата Чехии
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Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой высказался о своей супруге
Обновлено в 05:07
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Пара живет на 25 этаже элитного комплекса на севере Москвы. Соседями Шурыгиной по дому являются Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.
Обновлено вчера в 18:53
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, где во вторник, 28 мая проведет переговоры с главой Таджикистана.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Главный «вор в законе» Томской области арестован
По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Украина провела «масштабные» учения в Азовском море
Обновлено в 02:41
Происшествия
В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Общество
Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС
Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой
31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
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Общество
Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Авто
Объем производства авто в Петербурге вырос на 7%
По итогам апреля 2019 года объем производства составил 36,3 тысячи авто, что на 11% больше, чем за апрель 2018 года.
Обновлено в 04:12
Футбол
Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети
Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38