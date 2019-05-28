Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машиныРБК 03:54

Лестница располагалась между домами №5 и №11 по улице Ладыгина. Из-за дождя и сильного ветра случился оползень, несколько бетонных блоков обрушились. Они сильно повредили четыре автомобиля, задели еще несколько и перегородили проход.
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«Стенопад» какой-то: бетонные блоки придавили машины еще в одном районе Владивостока

КП - Владивосток01:34

Житель Владивостока предсказал обрушение бетонной стены на улице Ладыгина

Приморье2400:50

Во Владивостоке очевидцы показали автомобили, расплющенные под бетоном

Владивосток-Новостивчера в 21:05

Похороны четырех авто под подпорной стеной: рассказ очевидца

Общественное телевидение Приморьявчера в 20:25

На ремонт подпорных стен в столице уйдет 58 лет

Deita.ruвчера в 23:20

Городские власти расчистили место обрушения стены на Ладыгина во Владивостоке

PrimaMedia.ru01:04

Всмятку: сплющенные машины достали из-под рухнувшей подпорной стены во Владивостоке

Primpress.ru00:25
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Происшествия

В Уфе иномарка сбила насмерть девятилетнего велосипедиста

Утром 28 мая в центре Уфы женщина сбила девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии.
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На Украине признали бесполезность европейских санкций против России

Европейские санкции против России абсолютно номинальны и никак не действуют на экономику России.
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Общество

Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери

Обновлено вчера в 00:10
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
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Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Суд отменил сделку по продаже Urban Group 9 га в Красногорске

Конкурсному управляющему Urban Group удалось доказать возможный вывод активов владельцем и топ-менеджментом компании в преддверии ее банкротства, арбитражный суд отменил сделку по продаже почти 9 гектаров в подмосковном Красногорске, написала во вторник газета "Коммерсант".
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

В ДНР заявили об усилении обстрелов ВСУ после визита Зеленского

Военнослужащие вооруженных сил Украины после появления главы государства Владимира Зеленского в зоне конфликта на востоке страны усилили интенсивность обстрелов.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Трамп завершил трехдневный визит в Японию

Обновлено в 05:31
Политика

Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:10
Общество

Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента

Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
Обновлено в 04:38
Футбол

Комличенко назван лучшим легионером чемпионата Чехии

Обновлено вчера в 16:43
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Муж Леры Кудрявцевой высказался о своей супруге

Обновлено в 05:07
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Газовый баллон взорвался на рынке в Новосибирске — погиб мужчина

Обновлено в 05:23
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Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе

Пара живет на 25 этаже элитного комплекса на севере Москвы. Соседями Шурыгиной по дому являются Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.
Обновлено вчера в 18:53
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:43
Политика

Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, где во вторник, 28 мая проведет переговоры с главой Таджикистана.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

Главный «вор в законе» Томской области арестован

По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Украина провела «масштабные» учения в Азовском море

Обновлено в 02:41
Происшествия

В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Общество

Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС

Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой

31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Общество

Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Авто

Объем производства авто в Петербурге вырос на 7%

По итогам апреля 2019 года объем производства составил 36,3 тысячи авто, что на 11% больше, чем за апрель 2018 года.
Обновлено в 04:12
Футбол

Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети

Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
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