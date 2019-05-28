Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машинРИА Новости 21:33

Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия. По данным МЧС, никто не пострадал.

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Общество Стерлигов призвал казнить участников скандальной школьной вечеринки «Православный предприниматель» Герман Стерлигов предложил казнить участников скандальной вечеринки во владивостокской школе, сообщает DEITA.

Наука Ученые придумали способ увеличения энергии протонных пучков Исследователи из шведского Технологического университета Чалмерса и Гетеборгского университета представляют новый метод, который может удвоить энергию протонного пучка, создаваемого лазерными ускорителями частиц, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Communications Physics.

Политика Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.

Экономика IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.

Происшествия Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.

Хоккей «Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым "Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".

Общество Сергей Цивилёв предлагает модернизировать систему теплоснабжения Сергей Цивилёв заявил, что действующая в стране модель теплоснабжения не менялась с советских времён и требует обновления.

Шоу-бизнес Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.

Общество Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях Третье место по уровню экономии занимают расходы на одежду и обувь: если годом ранее на них экономили 9% россиян, то по результатам опроса 2019 г. — 23%.

Происшествия В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, погибли три человека В Киришском районе Ленобласти три человека погибли, один получил тяжелые травмы при столковении иномарки с деревом.

Авто Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta «Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.

Происшествия В Японии мужчина с ножом напал на школьников В Японии 50-летний мужчина напал с ножом на группу школьников начальных классов. Об этом сообщает телеканал NHK.

Экономика Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.

Происшествия СК начал проверку после падения строительного крана в Перми Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.

Авто Стартовали продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X Несколько недель назад на шанхайском автосалоне состоялся дебют нового внедорожного купе Volkswagen Teramont X, а сегодня стартовали продажи новинки.

Шоу-бизнес Ксения Собчак рассказала, как порадовал ее двухлетний сын Двухлетний малыш знает, как порадовать свою маму, чтобы поднять ей настроение на весь день.

Экономика Вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям россиян С 26 мая вступил в силу приказ министерства труда, который уточняет правила расчета социальной доплаты к пенсии.

Экономика Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.

Политика Китай прекратил закупку нефти у Ирана из-за американских санкций Китай прекратил закупки нефти у Ирана после вступления в силу санкций США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной отрасли.