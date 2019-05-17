Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублейИзвестия 02:03
По версии следствия, женщина, загружая деньги в банкоматы, не докладывала туда часть средств, забирая их себе. 28 млн рублей ей удалось похитить только в течение ноября 2018 года. Узнав об этом, служба безопасности банка обратилась в правоохранительные органы.
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Старший кассир за месяц сумела выкрасть из банка во Владивостоке 28 млн рублей
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Во Владивостоке кассир крупного банка похитила более 28 миллионов рублей
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