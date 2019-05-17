Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублейИзвестия 02:03

По версии следствия, женщина, загружая деньги в банкоматы, не докладывала туда часть средств, забирая их себе. 28 млн рублей ей удалось похитить только в течение ноября 2018 года. Узнав об этом, служба безопасности банка обратилась в правоохранительные органы.

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

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