Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублейИзвестия 02:03
По версии следствия, женщина, загружая деньги в банкоматы, не докладывала туда часть средств, забирая их себе. 28 млн рублей ей удалось похитить только в течение ноября 2018 года. Узнав об этом, служба безопасности банка обратилась в правоохранительные органы.
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Во Владивостоке банковская работница за месяц унесла с работы более 28 миллионов рублей
Приморская газетавчера в 22:45
Старший кассир за месяц сумела выкрасть из банка во Владивостоке 28 млн рублей
PrimaMedia.ruвчера в 19:51
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