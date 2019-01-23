Происшествия

Во Владивостоке эвакуация детей из школ вызвала волну возмущенийВладивосток-Новости 00:04

Напомним, утром 23 января на телефоны образовательных учреждений и правоохранителей стали поступать звонки с угрозами совершения террористических актов в школах, торговых центрах и административных зданиях Владивостока.
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Во Владивостоке эвакуация детей из школ вызвала волну возмущений

Владивосток-Новости00:04

Во Владивостоке эвакуация детей из школ вызвала волну возмущений

Приморье2401:04

Почему вещи не взяли: как проходила эвакуация в одной из школ Владивостока

Восток-Медиавчера в 20:17
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