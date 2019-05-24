Общество
Директор школы в Приморье уволилась после БДСМ-маскарада выпускниковREGNUM 03:25
Директор школы № 74 во Владивостоке написала заявление на увольнение после того, как несколько выпускников явились на последний звонок в БДСМ-костюмах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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После БДСМ-скандала с выпускниками во Владивостоке директор школы №74 увольняется
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