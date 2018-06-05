Происшествия
Во Владивостоке арестован зампред Сибирского отделения РАНГазета.Ru вчера в 23:20
Представитель Фрунзенского районного суда Владивостока заявил, что заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь арестован по обвинению в подстрекательстве к растрате. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Сводка за неделю: школьник умер на уроке, жители Владивостока отстояли пляж
PrimaMedia.ruвчера в 22:05
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Происшествия
В Сети появилось видео с места взрывов в Донецке
Обновлено в 06:04
Происшествия
Потерявшийся в Москве ребенок провел ночь в парке «Лосиный остров»
Шестилетний ребенок, потерявшийся в воскресенье вечером в национальном парке "Лосиный остров" в Москве, найден, ребенок провел ночь на улице, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Телефонные террористы в Москве «заминировали» более 20 ТЦ и офис такси
Атаки на торговые центры В Москве за прошедшие выходные телефонные террористы "атаковали" 12 крупных торговых центров, в результате было эвакуировано более 8 тыс посетителей.
Обновлено в 06:19
Политика
Могерини заявила о неподходящем для снятия санкций с России времени
В ближайшее время Евросоюз может принять новый пакет санкций против России, заметила Могерини.
Обновлено в 05:01
Политика
Российский лимузин Aurus покажут в Абу-Даби
Российский лимузин Aurus проекта «Кортеж» представлен в закрытом павильоне на международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
Командование ВСУ в Донбассе сообщило о взятии в плен ополченца
10 февраля Народная милиция ДНР взяла в плен украинского наемника, воевавшего в рядах ВСУ против защитников Донбасса.
Обновлено в 00:53
Политика
Facebook заблокировал проекты RT
Администрация компании Facebook заблокировала страницу проекта телеканала Russia Today, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя RT.
Обновлено в 03:41
Политика
В Кремле назвали Калви последовательным и крупным инвестором
В Кремле знают основателя Baring Vostok Майкла Калви как последовательного и крупного инвестора, который отстаивал тезис о привлекательности российского рынка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:44
Политика
Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма
Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие
Telegraph: Британия планирует нарастить военное присутствие в Арктике
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Липецкого депутата обвинили в обмане 1 тыс. 700 дольщиков
Следствие заочно обвинило депутата облсовета Липецка Михаила Захарова в мошенничестве в особо крупном размере: обмануты были 1 тыс. 700 дольщиков.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Москве задержан школьник, ударивший полицейского на спор
Выяснилось, что школьник проиграл спор своим друзьям, по условиям которого он должен был ударить полицейского.
Обновлено в 06:01
Политика
Бывший и. о. директора ФБР рассказал о доверии Трампа Путину
Президент США Дональд Трамп отверг доклад американской разведки о способности северокорейских баллистических ракет достичь целей в Соединенных Штатах, поскольку эта информация расходилась со словами российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Жители России 19 февраля смогут наблюдать суперлуние
В ночь на 19 февраля жители России смогут наблюдать суперлуние — в этот день Луна подойдёт на минимальное расстояние к Земле, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Обновлено в 06:35
Политика
«Коммерсантъ» узнал об угрозе «Северному потоку-2» из-за новых норм ЕС
Поправки к Газовой директиве ЕС по факту означают, что «Северный поток-2» в первые годы эксплуатации окажется недозагруженным, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:45
Экономика
Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь
Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный ведомством проект.
Обновлено в 03:39
Политика
«Сергей давно кремирован»: племянница Скрипаля считает, что он мертв
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что его уже давно нет в живых.
Обновлено в 04:04
Авто
Эксперты назвали самые выгодные для покупки в России автомобили
Седан Renault Logan, кросс-хэтчбек Renault Sandero Stepway, пикап Toyota Hilux, а также кроссоверы Honda CR-V и Mazda CX-5 стали самыми выгодными автомобилями с точки зрения их перепродажи через три года после покупки.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Испанский военный корабль показал оружие Гибралтару
Испанский военный корабль пытался заставить коммерческие суда покинуть воды возле Гибралтара — британской территории на Пиренейском полуострове.
Обновлено в 03:49
Политика
Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград Голубую дивизию
Популярная испанская газета ABC опубликовала хвалебную статью о своих соотечественниках, помогавших Адольфу Гитлеру осуществлять блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны.
Обновлено в 05:53
Политика
Премьер Польши отменил свой визит в Израиль после речи Нетаньяху
По сообщениям израильского информационного агентства Mako, поводом к отмене визита стали слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами во времена Второй мировой войны.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Актера сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок
Актера из сериала «Интерны» Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа.
Обновлено в 03:51
Спорт
Финал Кубка России по фигурному катанию проходит в Великом Новгороде
Финал Кубка России 2018-2019 по фигурному катанию проходит в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля.
Обновлено в 03:56
Политика
Тележурналист Андрей Караулов рассказал о встрече с вымышленным китайским министром
Тележурналист написал, что на петербургском саммите «Евразийские технологии 2019» Джиан Минг отказался подать руку Анатолию Чубайсу.
Обновлено в 06:35
Политика
Климкин призвал остановить Россию
Россию, «маниакально» отстаивающую свои интересы, необходимо остановить, заявил в своем фейсбуке министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 05:25
Политика
Лавров прокомментировал призыв Трампа к ЕС «забрать» боевиков ИГ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что странам ЕС необходимо «взять обратно» более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство»* и предать их суду.
Обновлено в 06:15
Здоровье
В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
На прошлой неделе Роспотребнадзор заявил, что идея измерения охвата талии обсуждается, но пока рано говорить о том, что работодателей будут штрафовать за превышение определенного охвата талии у сотрудников.
Обновлено в 03:32