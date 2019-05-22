Происшествия
Во Владимирской области проводится контртеррористическая операцияРИА Новости 18:35
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
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Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
Обновлено в 15:30
Гаджеты
Россияне начали избавляться от смартфонов Huawei
На фоне введения американских санкций россияне начали активнее продавать смартфоны Huawei.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
В РФ начали продавать смартфон Alcatel 1S за 6990 рублей
Реализация нового смартфона Alcatel 1S началась в России.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Политика
США могут ввести санкции против газопровода «Северный поток-2»
США могут ввести санкции против газопровода "Северный поток-2", сообщает 21 мая агентство Bloomberg со ссылкой на слова главы американского Министерства энергетики Рика Перри.
Обновлено в 05:10
Хоккей
Воробьев: «Овечкин и Малкин вместе сыграли случайно»
Обновлено в 17:54
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия
Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено в 17:51
Футбол
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Обновлено в 15:16
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Сын обнародовал редкие фотографии Любови Полищук в день ее рождения
Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
Обновлено в 11:53
Политика
Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".
Обновлено в 17:22
Общество
Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Финансы
Минфин может сократить продажу ОФЗ во втором полугодии
Минфин может снизить предложение ОФЗ во втором полугодии из-за того, что уже перевыполнил план по привлечению в первом.
Обновлено в 14:09
Политика
Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду
Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Политика
Зеленский назначил бизнес-партнера своим первым помощником
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил своего бизнес-партнера Сергея Шефира первым помощником президента страны.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Жители Мурманска простились с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево
Больше тысячи жителей Мурманска приняли участие в церемонии прощания с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» разбили кубок АПЛ после чемпионского парада
После чемпионского парада «горожан» в твиттере появилось видео, на котором запечатлен разбитый трофей: кубок лежит на земле, в то время как несколько игроков находятся на балконе.
Обновлено вчера в 19:31
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Общество
Визуальный мусор и правовой нигилизм: наружную рекламу в Якутске предлагают упорядочить
По мнению предпринимателя, визуальный мусор образуется по трем причинам.
Обновлено в 18:00
Экономика
Брат Михаила Гуцериева покинет руководство «РуссНефти»
Брат основателя «Русснефти» Михаила Гуцериева, Саит-Салам Гуцериев, покинет совет директоров нефтекомпании.
Обновлено в 16:48
Здоровье
Власти Крыма намерены привлечь инвесторов для работы с санаториями льготными кредитами
Инвесторы будут заинтересованы в работе с крымскими санаториями на условиях государственно-частного партнерства, если удастся создать для них более выгодные меры поддержки - например, ввести льготное кредитование под 3,5%, возможность которого сейчас обсуждается, считает председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.
Обновлено в 11:19
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы
"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00