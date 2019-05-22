Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операцияREGNUM 19:52
Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 21:19, Ашберн
Хоккей
Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Общество
Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро
Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Обновлено в 04:17
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Экономика
Кассовый сбор: Росстат обновит систему расчета инфляции в 2020 году
Устали от шопинга В I квартале 2020 года Росстат подготовит проект перехода на автоматизированную систему сбора данных для расчета инфляции, сообщил "Известиям" Павел Малков.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим
Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Экономика
Регулятор Мексики одобрил план ENI и «Лукойла» по проекту с инвестициями до $226 млн
Национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план консорциума итальянской ENI и российского "Лукойла" по проведению разведочных работ на нефтегазовом проекте в Мексиканском заливе, сообщил регулятор.
Обновлено в 19:47
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от платформы Android
Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
Обновлено вчера в 00:58
Политика
Британская компания отказалась пускать товары для слабослышащих в Крым
Крупнейший европейский поставщик батареек для слуховых аппаратов — британская компания Rayovac Micropower Batteries потребовала от своих потенциальных клиентов в России гарантий того, что эта продукция не будет поставляться в Крым.
Обновлено в 20:18
Армия и оружие
ФСБ: террористы могут совершать химатаки с беспилотников
Ранее в Сирии террористы попытались напасть на российскую авиабазу и выслали к ней беспилотники. Атаку отразили, а дроны уничтожили.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским
Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Общество
Герцогиня Кэтрин нарушила дворцовый протокол
Кэтрин позволила себе появиться рядом с Елизаветой в обуви на танкетке.
Обновлено в 20:00
Политика
США готовят санкции против «Северного потока-2»
Ранее Зеленский призвал США ужесточить санкции против России, чтобы Киев мог справиться с «российской агрессией», писала «Метагазета».
Обновлено в 04:59
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено в 18:57
Происшествия
В Новой Москве потушили пожар в автосервисе
Пожар в здании автосервиса на площади 200 кв. м в Новой Москве ликвидирован.
Обновлено в 20:36
Здоровье
С начала года мурманская санавиация спасла 49 пациентов
Обновлено в 10:02
Наука
Какие продукты вызывают переедание и набор веса, рассказали учёные
Обновлено вчера в 05:08
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 на рендерах
Обновлено в 15:32
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Экономика
Селянам пообещали новую доступную ипотеку
По словам вице-премьера, правительство совместно с Центробанком РФ намерено обсудить основные параметры «сельской ипотеки», включая возможность оформления кредита при первом взносе менее 20 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Два ракетных снаряда взорвались в центре Алеппо
Два ракетных снаряда упали в центре сирийского Алеппо, передает телеканал Al Ekhbariya.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Происшествия
У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски
У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы
Обновлено в 08:39