Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операцияREGNUM вчера в 19:52
Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
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Предполагаемые террористы заблокированы в частном доме во Владимирской области
Интерфаксвчера в 18:45
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Политика
Уральский полпред Цуканов прокомментировал протесты в Екатеринбурге
Поводом стали протесты вокруг строительства в сквере у Театра драмы храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
CNBC: США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России.
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Юлия Пересильд объяснила, почему категорически отказалась играть Аллу Пугачеву
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Общество
Молодая челябинка попала в рейтинг Forbes
Российский журнал Forbes составил рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет.
Обновлено в 01:31
Политика
Парубий заявил, что роспуск Рады оспорят в Конституционном суде
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде.
Обновлено в 03:12
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
В центре Москвы провалился грунт
На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.
Обновлено в 03:03
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Бывшую чиновницу Минтруда осудили на семь лет в Ростове за взятку
В Ростове-на-Дону суд приговорил к длительному сроку заключения экс-главу отдела по делам инвалидов Минтруда региона Нелли Вартанян за получение взятки, сообщает Генпрокуратура.
Обновлено в 01:28
Хоккей
Россия и США сыграют в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею
Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Зеленский назначил пятерых заместителей главы Администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено вчера в 13:54
Футбол
«Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России в Самаре
В Самаре состоится финальный матч Кубка России между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом».
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Космос
Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K
Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено 20 мая в 13:17
Политика
Коломойский поздравил Зеленского со вступлением в должность по SMS
Украинский олигарх Игорь Коломойский поздравил президента страны Владимира Зеленского со вступлением в должность SMS-сообщением.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39
Спорт
У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак
Жена испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро рассказала об онкологическом заболевании.
Обновлено в 02:23
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Религия
Православные христиане отметят День Николая Чудотворца
Считается, что чудотворец ближе всех к Богу, и поэтому передаст ему любые мольбы.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Охранник одного из магазинов в «Зимней вишне» не выпускал людей
Охранник одного из магазинов на втором этаже торгового центра "Зимняя вишня" в городе Кемерово во время пожара запер двери и не выпускал людей.
Обновлено в 03:21
Политика
ЕСПЧ принял к рассмотрению иск журналиста Свиридова к властям Польши
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова на решение властей Польши лишить его статуса резидента Евросоюза и запретить въезд в шенгенскую зону на 5 лет.
Обновлено в 02:04
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.
Обновлено вчера в 18:41
Общество
Роскомнадзор направит запрос в Instagram
Роскомнадзор направит компании Instagram запрос после сообщений об утечке данных 49 млн пользователей, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 01:58
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы
"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по ЖКХ
Обновлено в 02:15
Политика
Зеленский намерен провести референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести референдум о формате переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 15:43
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Гаджеты
Образец 16-ядерного Ryzen 3000 показал впечатляющую производительность в Cinebench R15
Сообщается, что наверняка там будет представлен 12-ядерный чип, а вот анонс 16-ядерной флагманской модели компания AMD может отложить.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала, как рожала в Майами
Известная модель и ведущая, уроженка Ростова-на-Дону Виктория Лопырева опубликовала пост, в котором рассказала о своих родах, информацию звезда опубликовала в Instagram.
Обновлено в 02:54