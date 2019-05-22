Во Владимирской области идёт контртеррористическая операцияREGNUM вчера в 19:52

Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

Политика Уральский полпред Цуканов прокомментировал протесты в Екатеринбурге Поводом стали протесты вокруг строительства в сквере у Театра драмы храма Святой Екатерины.

Общество Молодая челябинка попала в рейтинг Forbes Российский журнал Forbes составил рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет.

Политика Парубий заявил, что роспуск Рады оспорят в Конституционном суде Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде.

Энергетика Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.

Происшествия В центре Москвы провалился грунт На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.

Политика Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».

Общество Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").

Общество Бывшую чиновницу Минтруда осудили на семь лет в Ростове за взятку В Ростове-на-Дону суд приговорил к длительному сроку заключения экс-главу отдела по делам инвалидов Минтруда региона Нелли Вартанян за получение взятки, сообщает Генпрокуратура.

Хоккей Россия и США сыграют в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице.

Политика Зеленский назначил пятерых заместителей главы Администрации президента Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.

Происшествия Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.

Космос Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.

Политика Коломойский поздравил Зеленского со вступлением в должность по SMS Украинский олигарх Игорь Коломойский поздравил президента страны Владимира Зеленского со вступлением в должность SMS-сообщением.

Происшествия В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".

Спорт У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак Жена испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро рассказала об онкологическом заболевании.

Авто Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.

Религия Православные христиане отметят День Николая Чудотворца Считается, что чудотворец ближе всех к Богу, и поэтому передаст ему любые мольбы.

Происшествия Охранник одного из магазинов в «Зимней вишне» не выпускал людей Охранник одного из магазинов на втором этаже торгового центра "Зимняя вишня" в городе Кемерово во время пожара запер двери и не выпускал людей.

Политика ЕСПЧ принял к рассмотрению иск журналиста Свиридова к властям Польши Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова на решение властей Польши лишить его статуса резидента Евросоюза и запретить въезд в шенгенскую зону на 5 лет.

Экономика Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.

Общество Роскомнадзор направит запрос в Instagram Роскомнадзор направит компании Instagram запрос после сообщений об утечке данных 49 млн пользователей, сообщает сайт kp.ru.

Футбол «Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".

Политика Зеленский намерен провести референдум о переговорах с Россией Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести референдум о формате переговоров с Россией.

Гаджеты Образец 16-ядерного Ryzen 3000 показал впечатляющую производительность в Cinebench R15 Сообщается, что наверняка там будет представлен 12-ядерный чип, а вот анонс 16-ядерной флагманской модели компания AMD может отложить.