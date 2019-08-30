Общество

RT на русскомRT на русскомВо Владимирской области 12 медсестёр написали заявления об увольнении

Более десяти медсестёр неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Об этом сообщил главврач Александр Обидин.
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Во Владимирской области заявления об увольнении написали 12 медсестер районной больницы

Двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы (Владимирская область) написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Об этом ТАСС сообщил главный врач больницы Александр Обидин.
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