Двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы (Владимирская область) написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Об этом ТАСС сообщил главный врач больницы Александр Обидин.

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Более десяти медсестёр неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Об этом сообщил главврач Александр Обидин.

Во Владимирской области 12 медсестёр написали заявления об увольнении

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