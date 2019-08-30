Общество
RT на русскомВо Владимирской области 12 медсестёр написали заявления об увольнении
Более десяти медсестёр неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Об этом сообщил главврач Александр Обидин.
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Двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы (Владимирская область) написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Об этом ТАСС сообщил главный врач больницы Александр Обидин.ТАСС07:07
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