Двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы (Владимирская область) написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Об этом ТАСС сообщил главный врач больницы Александр Обидин.

с чего всё началось

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы. Это произошло после того, как главврач больницы Александр Обидин сократил им стимулирующие выплаты из-за "перевыполнения дорожной карты по заработной плате".

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

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