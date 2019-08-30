Общество
Вести.RuВо Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы. Это произошло после того, как главврач больницы Александр Обидин сократил им стимулирующие выплаты из-за "перевыполнения дорожной карты по заработной плате".
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с чего всё началось
Двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы (Владимирская область) написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Об этом ТАСС сообщил главный врач больницы Александр Обидин.ТАССвчера в 07:07
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Из Александровской районной больницы одновременно увольняются сразу 12 медсестер
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