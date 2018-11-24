Экономика

Во ВШЭ назвали главные риски для экономики России в ближайшие годы
Известия
05:13

Экономисты центра развития НИУ ВШЭ ожидают роста ВВП России в ближайшие три года на уровне 1,6–1,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз специалистов.
Известия05:13
с чего всё началось

Экономисты назвали главные риски для экономики России в 2019 году

Рост российского ВВП замедлится до 1,3% в 2019 году и незначительно ускорится до 1,6% в 2020-м и до 1,9% в 2021 году. Негативный вклад в развитие экономики внесут снижение цен на нефть, замедление роста экспорта и повышение ставки НДС.
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Эксперты ВШЭ: в ближайшие три года рост российского ВВП не превысит 2%

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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Экономика

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Валовой региональный продукт (ВРП) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году увеличился на 2,7% по сравнению с прошлым годом и превысил 3 трлн 396 млрд рублей.
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Южная Корея перенаправляет инвестиции во Вьетнам

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Экономика

Правительство Южной Кореи разместит на бирже гособлигации на $2,7 млрд

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Goldman Sachs увеличил долю в «О’кей»

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Темпы роста экономики КНР в следующем году могут составить 6,3%, что на 0,1% превышает прогноз Международного валютного фонда (МВФ).
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