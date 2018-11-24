Экономика
Во ВШЭ назвали главные риски для экономики России в ближайшие годы
Во ВШЭ назвали главные риски для экономики России в ближайшие годыИзвестия05:13
Экономисты центра развития НИУ ВШЭ ожидают роста ВВП России в ближайшие три года на уровне 1,6–1,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз специалистов.
Известия05:13
с чего всё началось
Рост российского ВВП замедлится до 1,3% в 2019 году и незначительно ускорится до 1,6% в 2020-м и до 1,9% в 2021 году. Негативный вклад в развитие экономики внесут снижение цен на нефть, замедление роста экспорта и повышение ставки НДС.РБК01:02
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