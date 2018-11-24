Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, экономика будет расти на 2% в 2020 году, а начиная с 2021 года темпы роста ВВП достигнут 3%. 2019 год — самый тяжелый Как отмечают авторы прогноза ВШЭ, основные риски для экономического роста придутся на 2019 год.

с чего всё началось

Экономисты центра развития НИУ ВШЭ ожидают роста ВВП России в ближайшие три года на уровне 1,6–1,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз специалистов.

Во ВШЭ назвали главные риски для экономики России в ближайшие годы

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