Экономика
Во ВШЭ назвали главные риски для экономики России в ближайшие годы
Во ВШЭ назвали главные риски для экономики России в ближайшие годыИзвестия05:13
Экономисты центра развития НИУ ВШЭ ожидают роста ВВП России в ближайшие три года на уровне 1,6–1,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз специалистов.
Известия05:13
с чего всё началось
Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, экономика будет расти на 2% в 2020 году, а начиная с 2021 года темпы роста ВВП достигнут 3%. 2019 год — самый тяжелый Как отмечают авторы прогноза ВШЭ, основные риски для экономического роста придутся на 2019 год.РБК01:02
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