Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсоветаРИА Новости 08:07
Протестующие штурмовали здание городской ратуши во Львове и выломали дверь, сообщила пресс-служба горсовета. Отмечается, что это сделали те же люди, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили чиновников горсовета неизвестной жидкостью, предположительно, краской.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Саакашвили прошел паспортный контроль в аэропорту Киева
Обновлено в 11:12
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Спецназ косовской полиции потерял секретные документы в ходе операции
Сербская газета «Вечерне новости» сообщила о том, что кто-то из руководителей недавней акции спецназа полиции Косово на севере Косово и Метохии потерял секретные документы.
Обновлено в 10:28
Футбол
Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы
По решению медицинского и тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым к играм национальной команды не будет привлекаться защитник Владислав Игнатьев, который пропустил последние игры чемпионата из-за повреждения коленного сустава.
Обновлено в 13:18
Космос
В «пустыне нептунов» обнаружена уникальная «невозможная» экзопланета
В космической "пустыне нептунов" был найден новый объект.
Обновлено в 12:00
Политика
Трамп отреагировал на выступление Мюллера
Ранее 29 мая Мюллер заявил, что по итогам своего расследования о вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов не смог выдвинуть обвинения против Трампа.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика
Зеленский назначил нового начальника управления Госохраны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны Украины.
Обновлено в 13:05
Здоровье
Правила обязательного медицинского страхования в России изменились
Новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС) в России вступают в силу согласно приказу Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 01:59
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Напавший на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе отправлен под арест
Суд отправил под арест мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
Обновлено в 12:27
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Обновлено вчера в 07:09
Авто
Представлен обновленный кроссовер BMW X1
Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
ЛНР отбила атаку украинской ДРГ
Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле
Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Татьяна Петрова, неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Футбол
Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии
Обновлено в 10:15
Авто
Улучшенный кроссовер Honda CR-V сменит имя и дизайн
По представленным шпионским снимкам не составит труда рассмотреть множество похожих черт, напоминающих актуальную модификацию кроссовера Honda CR-V, который пользуется высоким спросом на мировом рынке.
Обновлено в 01:09
Игры
Sony анонсировала дату релиза Death Stranding
Sony опубликовала новый ролик видеоигры Death Stranding японского гейм-дизайнера Хидео Кодзимы, а также назвала дату выхода проекта.
Обновлено в 13:29
Энергетика
Минфин и «Транснефть» обменялись упреками
Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 09:47
Космос
Российские космонавты вышли в открытый космос
Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека "Пирс" МКС в открытый космос, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Любимый дезодорант вывел подростка из комы
Горе пришло в семью английского подростка Кацпера Краузе, когда 13-летний мальчишка отправился с друзьями покататься на лодке и упал в реку.
Обновлено в 10:00
Экономика
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Происшествия
Британский суд заморозил недвижимость иностранца на 100 млн долларов
Высокого суда Лондона заморозил право собственности на три дома общей стоимостью 80 млн фунтов стерлингов (101 млн долларов), пока их владельцы не докажут происхождение средств на покупку недвижимости.
Обновлено в 07:43
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18