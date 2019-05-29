Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсоветаРИА Новости 08:07

Протестующие штурмовали здание городской ратуши во Львове и выломали дверь, сообщила пресс-служба горсовета. Отмечается, что это сделали те же люди, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили чиновников горсовета неизвестной жидкостью, предположительно, краской.
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Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Известия12:01

Во Львове протестующие ворвались в здание горсовета и напали на чиновника

РБК10:11

В здание Львовского горсовета ворвались десятки человек

Интерфакс06:43

Во Львове толпа штурмом взяла здание горсовета

ТАСС08:20

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

РИА Новости08:07

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

RT на русском08:32

Протестующие взяли штурмом здание горсовета во Львове

Говорит Москва09:21
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Им можно: неонацисты разгромили Львовскую мэрию

Вести.UZ09:18
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Авто

Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT

Обновлено в 09:46
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабля

Серьезный пожар произошел на военном корабле, пришвартованном у судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Спецназ косовской полиции потерял секретные документы в ходе операции

Сербская газета «Вечерне новости» сообщила о том, что кто-то из руководителей недавней акции спецназа полиции Косово на севере Косово и Метохии потерял секретные документы.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора

48-летний мужчина выслушал приговор по делу о мошенничестве и, спустя минуту, без особого труда покинул здание.
Обновлено в 09:57
Энергетика

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Космос

Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека "Пирс" МКС в открытый космос, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте НАСА.
Обновлено в 11:50
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Кино

Вышли новые карикатуры на «Игру престолов» в стиле «Союзмультфильма»

В Сети появились новые пародии на героев сериала «Игра престолов», выполненные в духе известных персонажей «Союзмультфильма».
Обновлено в 11:00
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 11:18
Общество

Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем

В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская.
Обновлено в 08:04
Политика

Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.
Обновлено в 11:42
Происшествия

СК возбудил дело по факту обстрела мирных жителей ДНР с беспилотника

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирных жителей Горловки в самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрела с беспилотника украинскими силовиками.
Обновлено в 11:49
Театры

Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Футбол

Фанаты «Наполи» просят Сарри не уходить в «Ювентус»

Болельщики "Наполи" провели акцию против перехода бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри в стан принципиального соперника "Ювентуса".
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
Экономика

Счетная палата не выявила нарушений в «Роскосмосе»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавил госкорпорацию в мае прошлого года, летом 2018 г. попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 гг.
Обновлено в 10:53
Хоккей

Нападающий сборной Чехии Кубалик подписал контракт с «Чикаго»

«Чикаго Блэкхоукс» заключил однолетний контракт с нападающим Домиником Кубаликом, сообщает пресс-служба «ястребов».
Обновлено в 11:22
Общество

Российская компания ввела премии для женщин за ношение коротких юбок

Обновлено в 11:58
Футбол

Абрамович приехал на финал Лиги Европы

Владелец "Челси" Роман Абрамович прибыл в Баку на финал Лиги Европы.
Обновлено в 11:08
Происшествия

В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена

Обновлено в 08:04
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

Обновлено в 05:05
Происшествия

Рой пчел перекрыл эстонско-российскую границу

Обновлено в 10:37
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо человека по голосу

Обновлено вчера в 08:09
Энергетика

Минфин ответил на слова «Транснефти» о взрыве машины замминистра

Пресс-секретарь первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров объяснил слова главы Минфина о возможности компенсировать убытки «Транснефти» из-за ситуации с «грязной» нефтью за счет дивидендов.
Обновлено в 11:55
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Авто

Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов

В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено в 03:27
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