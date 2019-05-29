Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсоветаRT на русском 08:32
Во Львове толпа протестующих ворвалась в здание городского совета, выломав входные двери. Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.
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Происшествия
Школьница в Чебоксарах умерла во время сдачи ЕГЭ
Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена.
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Более 4500 курских выпускников сдают ЕГЭ по математике
Сегодня, 29 мая, выпускники Курской области сдают обязательный ЕГЭ по математике.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Мурманской области украли мост через реку
В Кировске Мурманской области неизвестные разобрали на металлолом мост через реку Умба. Об этом пишет местное издание «Дважды Два».
Обновлено 27 мая в 11:11
Происшествия
В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.
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Происшествия
В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос
16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
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В разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой певица рассказала, что подхватила от Филиппа Киркова неприятную болезнь.
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Правительство предложило распространить акцизы на кальяны
"Подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства по итогам заседания.
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Песков: Поставки С-400 в Турцию начались досрочно
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Происшествия
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Мужчина прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти тонущего олененка
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На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
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США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
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