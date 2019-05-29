Происшествия
Во Львове националисты взяли штурмом здание горсоветаГазета.Ru 14:42
Власти Львова обвинили в организации нападения на здание городского совета партию "Блок Петра Порошенко". Атаку совершили около 60 спортивных молодых людей - членов организаций "Рабов до раю не пускають", "Национальный корпус", "Развитие общины" и "Украинский союз участников АТО".
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:57, Ашберн
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В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
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