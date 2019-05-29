Происшествия
Во Львове националисты взяли штурмом здание горсоветаГазета.Ru 14:42
Власти Львова обвинили в организации нападения на здание городского совета партию "Блок Петра Порошенко". Атаку совершили около 60 спортивных молодых людей - членов организаций "Рабов до раю не пускають", "Национальный корпус", "Развитие общины" и "Украинский союз участников АТО".
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
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В Мурманской области украли крупный мост через реку
В Мурманской области исчез мост через реку Умба, заявила представитель местного управления МВД Валерия Филиппова, сообщает "РГ".
Обновлено в 10:11
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Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который в ограниченном числе случаев разрешает россиянам с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С усыновлять детей.
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Экономика
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
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Мединский предложил приватизировать памятники для их сохранения
Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский предложил внести изменения в действующее законодательство и создать возможности для приватизации и вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия.
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Экономика
«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
«Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 21:20
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Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России в первом квартале 2019 года вырос до 28%, год назад этот показатель составлял 23%, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
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Эксперименты на обезьянах дали новые подсказки об эволюции их языка
Последние удачные эксперименты на обезьянах дали новые подсказки ученым о происхождении языка, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Продолжение скандала со зрителями: Максим Матвеев высказался о штрафах и наказаниях
Обычно весьма миролюбимый Максим Матвеев оказался в центре скандала после того, как он резко обрушился с критикой на зрителей.
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Власти Петербурга отказались от перезапуска General Motors в Шушарах
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Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной
Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
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«Знания нужны не сами по себе, а чтобы сформировать адекватную картину мира»
Бесспорно, нужно продолжать обсуждение и вырабатывать с помощью всех участников образовательного процесса документ, который на деле способствовал бы решению задач, стоящих перед системой образования, на которые справедливо обращал внимание государственных органов президент России В. В. Путин.
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Рита Дакота закрутила отношения с женатым мужчиной
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Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Футбол
«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
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