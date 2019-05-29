Во Львове националисты взяли штурмом здание горсоветаГазета.Ru 14:42

Власти Львова обвинили в организации нападения на здание городского совета партию "Блок Петра Порошенко". Атаку совершили около 60 спортивных молодых людей - членов организаций "Рабов до раю не пускають", "Национальный корпус", "Развитие общины" и "Украинский союз участников АТО".

Футбол «Челси» обыграл «Арсенал» в финале Лиги Европы В финальном матче в Баку "синие" разгромили соседей из "Арсенала" со счетом 4:1.

Политика ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Общество Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.

Происшествия Спасатели достали трех человек из шахты на северо-востоке Москвы Инцидент произошел на улице Грекова. Три человека оказались в шахте на глубине около пяти метров.

Происшествия В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.

Общество Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Здоровье Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».

Происшествия В Мурманской области украли крупный мост через реку В Мурманской области исчез мост через реку Умба, заявила представитель местного управления МВД Валерия Филиппова, сообщает "РГ".

Общество Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей Президент России Владимир Путин подписал закон, который в ограниченном числе случаев разрешает россиянам с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С усыновлять детей.

Экономика Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.

Общество Мединский предложил приватизировать памятники для их сохранения Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский предложил внести изменения в действующее законодательство и создать возможности для приватизации и вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия.

Теннис Плишкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос» Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Экономика «Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт «Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.

Политика Михаил Саакашвили вернулся на Украину 28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.

Финансы Уровень закредитованности российских семей вырос за год на 5% - ОНФ Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России в первом квартале 2019 года вырос до 28%, год назад этот показатель составлял 23%, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Наука Эксперименты на обезьянах дали новые подсказки об эволюции их языка Последние удачные эксперименты на обезьянах дали новые подсказки ученым о происхождении языка, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Шоу-бизнес Продолжение скандала со зрителями: Максим Матвеев высказался о штрафах и наказаниях Обычно весьма миролюбимый Максим Матвеев оказался в центре скандала после того, как он резко обрушился с критикой на зрителей.

Авто Власти Петербурга отказались от перезапуска General Motors в Шушарах Смольный отказался от соглашения с белорусско-британским предприятием "Юнисон" о перезапуске завода General Motors в Шушарах.

Авто Завод Haval начинает серийное производство В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.

Театры Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.

Политика Зеленский назначил нового главу госохраны Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, в кресло руководителя УГО сядет подполковник Алексей Оцерклевич.

Общество «Знания нужны не сами по себе, а чтобы сформировать адекватную картину мира» Бесспорно, нужно продолжать обсуждение и вырабатывать с помощью всех участников образовательного процесса документ, который на деле способствовал бы решению задач, стоящих перед системой образования, на которые справедливо обращал внимание государственных органов президент России В. В. Путин.

Шоу-бизнес Рита Дакота закрутила отношения с женатым мужчиной Рита Дакота, которая на себе испытала, что такое измена мужа, начала встречаться с женатым. Мужчина был молод, красив, интересен и успешен.

Шоу-бизнес Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса» Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.