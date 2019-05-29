Происшествия

Во Львове националисты взяли штурмом здание горсоветаГазета.Ru 14:42

Власти Львова обвинили в организации нападения на здание городского совета партию "Блок Петра Порошенко". Атаку совершили около 60 спортивных молодых людей - членов организаций "Рабов до раю не пускають", "Национальный корпус", "Развитие общины" и "Украинский союз участников АТО".
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Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета

Газета.Ru14:42

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Известия12:01

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

РИА Новости08:07

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

RT на русском08:32

Во Львове толпа штурмом взяла здание горсовета

ТАСС08:20

Во Львове протестующие ворвались в здание горсовета и напали на чиновника

РБК10:11

В здание Львовского горсовета ворвались десятки человек

Интерфакс06:43
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:31, Ашберн

Им можно: неонацисты разгромили Львовскую мэрию

Вести.UZ09:18
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Футбол

«Челси» обыграл «Арсенал» в финале Лиги Европы

В финальном матче в Баку "синие" разгромили соседей из "Арсенала" со счетом 4:1.
Обновлено в 16:56
Политика

ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос

Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено в 14:14
Общество

Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли

Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Спасатели достали трех человек из шахты на северо-востоке Москвы

Инцидент произошел на улице Грекова. Три человека оказались в шахте на глубине около пяти метров.
Обновлено в 20:34
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Общество

Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Здоровье

Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары

Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Происшествия

В Мурманской области украли крупный мост через реку

В Мурманской области исчез мост через реку Умба, заявила представитель местного управления МВД Валерия Филиппова, сообщает "РГ".
Обновлено в 10:11
Общество

Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в ограниченном числе случаев разрешает россиянам с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено в 19:48
Экономика

Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Общество

Мединский предложил приватизировать памятники для их сохранения

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский предложил внести изменения в действующее законодательство и создать возможности для приватизации и вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия.
Обновлено в 11:47
Теннис

Плишкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 09:22
Экономика

«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

«Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 21:20
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.
Обновлено в 10:55
Финансы

Уровень закредитованности российских семей вырос за год на 5% - ОНФ

Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России в первом квартале 2019 года вырос до 28%, год назад этот показатель составлял 23%, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:20
Наука

Эксперименты на обезьянах дали новые подсказки об эволюции их языка

Последние удачные эксперименты на обезьянах дали новые подсказки ученым о происхождении языка, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 08:34
Шоу-бизнес

Продолжение скандала со зрителями: Максим Матвеев высказался о штрафах и наказаниях

Обычно весьма миролюбимый Максим Матвеев оказался в центре скандала после того, как он резко обрушился с критикой на зрителей.
Обновлено в 15:00
Авто

Власти Петербурга отказались от перезапуска General Motors в Шушарах

Смольный отказался от соглашения с белорусско-британским предприятием "Юнисон" о перезапуске завода General Motors в Шушарах.
Обновлено в 19:02
Игры

Стала известна дата выхода игры Death Stranding

Обновлено в 19:41
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Театры

Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Политика

Зеленский назначил нового главу госохраны

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, в кресло руководителя УГО сядет подполковник Алексей Оцерклевич.
Обновлено в 14:30
Общество

«Знания нужны не сами по себе, а чтобы сформировать адекватную картину мира»

Бесспорно, нужно продолжать обсуждение и вырабатывать с помощью всех участников образовательного процесса документ, который на деле способствовал бы решению задач, стоящих перед системой образования, на которые справедливо обращал внимание государственных органов президент России В. В. Путин.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Рита Дакота закрутила отношения с женатым мужчиной

Рита Дакота, которая на себе испытала, что такое измена мужа, начала встречаться с женатым. Мужчина был молод, красив, интересен и успешен.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»

Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
Обновлено в 14:40
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
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