Во Львове Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в ДонбассеРИА Новости 15:55

В Сети появилось видео, на котором шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с протестующими у входа во львовский Дворец культуры участниками конфликта в Донбассе. На кадрах видно, что бывшие военные преградили Зеленскому дорогу.

Во Львове Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в Донбассе

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