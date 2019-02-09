Политика

Во Львове Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в ДонбассеРИА Новости 15:55

В Сети появилось видео, на котором шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с протестующими у входа во львовский Дворец культуры участниками конфликта в Донбассе. На кадрах видно, что бывшие военные преградили Зеленскому дорогу.
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Украинский исполнитель
Украинский шоумен и артист, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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