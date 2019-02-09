Политика
Во Львове Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в ДонбассеРИА Новости 15:55
В Сети появилось видео, на котором шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с протестующими у входа во львовский Дворец культуры участниками конфликта в Донбассе. На кадрах видно, что бывшие военные преградили Зеленскому дорогу.
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Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Адмирал ВМС США призвал перейти к «наступлению» на Россию
Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти к "наступлению" на Россию и Китай, об этом, как сообщает издание Business Insider, он заявил в ходе выступления в Атлантическом совете.
Обновлено в 19:32
Авто
АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено в 14:45
Авто
Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Авто
Lamborghini презентовала в Москве суперкар Huracan Evo
Lamborghini Huracan Evo представили в Москве накануне.
Обновлено в 22:01
Происшествия
В Испании столкнулись два поезда
В результате столкновения двух поездов в Испании погиб один человек и, по предварительным данным, восемь пострадали.
Обновлено в 14:39
Спорт
Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на Кубке мира
Сборная России показала третий результат в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 16:02
Происшествия
Трех дебоширов сняли в Шереметьево с рейса Москва-Анталья
В аэропорту Шереметьево полиция сняла с рейса Москва-Анталья троих пассажиров, злоупотребивших на борту самолета алкоголем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:23
Гаджеты
Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения
Определены смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Об этом 4 февраля сообщила компания Statista.
Обновлено в 19:53
Происшествия
В Самаре начали проверку после конфликта в колонии
Прокуратура Самарской области организовала проверку после конфликта в исправительной колонии №5, в результате которого пострадали 15 заключенных, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 16:45
Авто
Toyota сделала из RAV4 полноценный внедорожник
Компания Toyota показала новую версию кроссовера RAV4, подготовленного для бездорожья. Премьера прошла на Чикагском автосалоне.
Обновлено в 11:11
Наука
Рыбы впервые прошли зеркальный тест
Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Авто
Представлен Subaru Legacy нового поколения
Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Транспорт
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.
Обновлено в 13:20
Политика
Трамп уточнил место проведения саммита с Ким Чен Ыном
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в конце февраля во Вьетнаме.
Обновлено в 19:57
Происшествия
В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром
Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.
Обновлено в 20:52
Общество
Oxxxymiron прокомментировал скандал вокруг рекламы Reebok
Рэпер Oxxxymiron прокомментировал в Twitter скандал с рекламной кампанией Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.
Обновлено в 08:04
Наука
Опровергнут известный миф о похмелье
Ученые экспериментально проверили известное утверждение, что похмелья можно избежать, правильно чередуя напитки.
Обновлено в 02:47
Общество
Назван самый опасный стиральный порошок
Специалисты «Росконтроля» проверили стиральные порошки и выяснили, как они стирают и насколько безопасны для здоровья.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД
Постпредство США при НАТО ответило на предложение Минобороны России вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уничтожить вооружения, нарушающие условия документа.
Обновлено в 14:15
Авто
Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5
В Набережных Челнах собрали предсерийный грузовик поколения К5, КамАЗ-54901.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке
Суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.
Обновлено в 18:25
Кино
Умер енот, ставший прототипом персонажа «Стражей галактики»
Обновлено в 06:26
Наука
Обнаружена самая древняя злокачественная опухоль
Эксперты Музея естествознания в Берлине нашли признаки раковой опухоли у останков черепахи, чей возраст составляет 240 млн лет.
Обновлено вчера в 23:06
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Космос
СМИ узнали, где в России построят первый частный космодром
Обновлено в 21:33
Общество
Совет при Минпросвещения отправил около 500 учебников на экспертизу
Научно-методический совет при Министерстве просвещения РФ распорядился отправить 490 школьных учебников на дополнительную экспертизу.
Обновлено в 17:36