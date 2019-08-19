Политика
Переговоры Путина и Макрона завершилисьВзгляд.ру 15:22
Около 2,5 часов продолжались переговоры главы российского государства Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщают информационные агентства. Переговоры лидеры двух стран провели после совместной пресс-конференции.
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Футбол
Агент Икарди: «Мауро не перейдет в „Монако“»
Ванда Нара, агент и жена форварда «Интера» Мауро Икарди, заявила, что футболист не перейдет в «Монако» в это трансферное окно.
Обновлено в 10:21
Игры
Sony купила разработчиков «Человека-паука»
Компания Sony объявила о покупке Insomniac Games. Разработчики станут внутренней студией SIE Worldwide Studios.
Обновлено в 15:12
Путешествия
Названы самые популярные среди путешественников приметы
В опросе принимали участие 1,5 тыс. человек. Выяснилось, что 52% опрошенных путешественников присаживаются на дорожку.
Обновлено в 17:39
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Хоккей
Ничушкин стал игроком «Колорадо»
Обновлено в 16:24
Общество
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено в 21:44
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Авто
«ПСМА Рус» снова запустил производство после летнего отпуска
В рамках СПИК Группа PSA собирается расширить модельный ряд авто, выпускаемых на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, в том числе за счет моделей Opel, вложить средства в новую платформу, запустить производство полноприводных вариаций Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy и Citroen SpaceTourer.
Обновлено в 08:09
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Космос
У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия
Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.
Обновлено в 20:43
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено в 15:46
Политика
Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии.
Обновлено в 21:01
Общество
В Японии за неделю от жары умерли семь человек
По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено в 22:43
Космос
Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца
Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
Обновлено в 05:02
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Общество
Новочеркасск стал одним из самых шумных городов России
Ранее Ростов вошел в десятку самых востребованных для проживания городов РФ.
Обновлено в 03:45
Политика
Пушков отреагировал на слова посла о потере государственности Украины
Российский сенатор Алексей Пушков назвал "редким моментом просветления" слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет ключевые признаки государства.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
Обновлено в 12:38
Политика
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
Турецкие военные перешли сирийскую границу
Обновлено в 06:12
Общество
Уровень Амура у Хабаровска достиг шести метров
Обновлено в 21:23
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Ульяновске подросток убил семью и покончил с собой
В Ульяновске 16-летний подросток убил семью и покончил с собой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Обновлено вчера в 07:53
Общество
Изумленная собственным видом кошка рассмешила пользователей сети
Вероятно, кошка испугалась собственного вида, предположили некоторые комментаторы.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49